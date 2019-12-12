Kaçak moloz dökülen alanda asbeste rastlandı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- İZMİR’in Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'ndeki kaçak moloz ve hafriyat dökümü yapılan bölgede, 8 ayrı alandan alınan numunelerden 7'sinde asbeste rastlandı. Mahalle sakinleri, dökümlerin engellenerek önlem alınmasını istedi.

Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde 45 bin metrekarelik tarım alanına kaçak olarak dökülen hafriyat ve molozlarda, halk sağlığını tehlikeye atan asbeste (Beyaz toprak olarak da bilinen, ısıya, aşınmaya, kimyasal maddelere oldukça dayanıklı, yapısal özellikleri açısından esnek, lifli yapıda kanserojen özelliğe sahip mineral) rastlandı. İzmir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Asbest Çalışma Grubu, Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği'nin talebi üzerine 8 ayrı noktadan numune alarak, bunları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca akredite edilen laboratuvarlarda inceletti. 8 numuneden 7'sinde asbeste rastlandı. Çıkan sonuç, mahallede yaşayanların tepkisini çekti. Yıllardır buradaki moloz dökümlerinin engellenmesi için yerel yönetimlere başvurduklarını, ancak sonuç alamadıklarını söyleyen mahalle sakinleri, artık önlem alınmasını istedi. İSİG Asbest Çalışma Grubu Koordinatörü İş Güvenliği Uzmanı Ali Dinç (36), "Kaçak moloz alanında numune alındı. 8 numune laboratuvarlara gönderildi. Bakanlıkça akredite edilen laboratuvarlarda inceleme yapıldı. Analizler sonucunda 8 numuneden 7'sinde asbest varlığı sabit olarak belirlendi" dedi. Asbestin insan sağlığına ciddi anlamda olumsuz etkilerinin bulunduğunu aktaran Dinç, "Asbest lifi tek bir lif bile olsa vücutta 10 ile 40 yıl içerisinde çeşitli hastalıklara neden oluyor. Asbest lifleri akciğer ve karın zarında birikerek kansere neden oluyor. Sadece asbestten kaynaklanan rahatsızlıklar da var" dedi.

Mahalle sakinlerinden Avukat Naciye Gür (40), "Uzundere Mahallesi buraya çok yakın. Buradaki dernek adına yasal bir başvuruda bulunduk. Mahalle sakinleri olarak yaptığımız başvurularda bize, 'Engel olamıyoruz. Bu durumun önüne geçemiyoruz' diye yanıt verildi. Bu alandan alınan numunelerde asbest tespit edildi. Bunun İzmir halkına zarar vereceğini biliyoruz. Bu durumun ciddiye alınması gerekiyor. Halk sağlığının tehdit altında olduğu gerçeğinin sorumlu idarelerce ciddiye alınması ve bu önlem alınmasını istiyoruz. Alanın kapatılmasını, atık dökümlerinin durdurulmasını, buradaki kaybolan ekolojik dengenin yeniden sağlanmasını, vatandaşlar olarak sağlıklı bir çevrede yaşayabilmeyi umut ediyoruz" diye konuştu.

'KANSER OLMAK İSTEMİYORUZ'

Uzundere Köyü Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği Başkanı Süleyman Gür (44) de, şunları söyledi:

"Yaklaşık 10 yıldır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, belediyeler ve diğer ilgili kurumlara dilekçeler yazıldı. Dilekçelere bugüne kadar yanıt alamadık. Küçük arabalarla geceleri bu bölgeleye hafriyat ve moloz dökümü yapılıyor. Zeytinlikler var burada. Burası tarım alanı. Orman Kanunu'na, Zeytin Koruma Kanunu'na aykırı. Bütün kanunlara aykırı. Bütün aykırılıkların tamamı bu bölgede yaşanıyor. Bölgede, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak atıkların bertarafını ve temizliğinin sağlanmasını istiyoruz."

Mahalle sakinlerinden Göfher Konuk (57) ise, "Bizim burada zeytinliğimiz var. Biz buradaki sağlıksız havayı solumak istemiyoruz. Kanser olmak istemiyoruz. Kanserojen içeren maddelerin buradan kaldırılmasını istiyoruz. Hala buraya hafriyat dökülüyor. Bize ellerini uzatsınlar. Kanser olma korkusu ile zeytinimizi toplayarak yiyemiyoruz" dedi.

Mahallede yaşayan Cemile Türkeli de molozların kaldırılmasını isteyerek, "Bu kötü havayı solumak bizim için çok acı. Çocuklarımızın hiçbir geleceği yok. Tamamen asbestle dolu bir alan. Soluduğumuz tamamen kanser. Bize yardım eli uzanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.