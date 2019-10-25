Son Dakika
Kaçak karaca avına 16 bin 500 TL ceza
ÇANAKKALE, ()-ÇANAKKALE'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü Av Koruma Kontrol ekipleri, kaçak karaca avı yapan 4 kişiye 16 bin 500 TL para cezası uyguladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü Av...
GENEL 25.10.2019, 11:10
ÇANAKKALE, ()-ÇANAKKALE'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü Av Koruma Kontrol ekipleri, kaçak karaca avı yapan 4 kişiye 16 bin 500 TL para cezası uyguladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü Av Koruma Kontrol ekipleri, koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında, Elmacık Devlet Avlağı içerisindeki Karaburunlar mevkisinde kaçak karaca avı yapıldığını tespit etti. Ekipler, bölgede kaçak karaca avı yapan 4 kişiyi yakaladı.
Kaçak av sırasında kullanılan 3 av tüfeği de ele geçirildi. 4 kaçak avcıya toplam 16 bin 500 TL para cezası kesildi.
19°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 25 Ekim 2019
|İmsak
|05:55
|Güneş
|07:20
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:16
|Yatsı
|19:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2