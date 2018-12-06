Kaçak elektrik kontrolünde kalp krizinden ölen kadın toprağa verildi

İZMİR'de, kaçak elektrik kullanılıp kullanılmadığına dair kontrol amacıyla evlerine gelen şirket ekiplerinin incelemeleri sırasında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Sebahat Orçin (71) toprağa verildi. Roman halkın yaşadığı mahalle sakinleri, çifte standarda maruz kaldıklarını iddia etti.

Roman vatandaşların yaşadığı Konak ilçesinin Ege Mahallesi'nde, dün polis ekiplerinin de katılımıyla, kaçak elektrik kullananları tespit etmek için çalışma yapıldı. Mahalleye gelen enerji şirketi ekipleri, 1517/2 Sokak'ta numara 44/H'de oturan 3'ü kız 6 çocuk annesi Sebahat Orçin'in dairesine gitti. Orçin, şirket görevlilerinin evdeki incelemeleri sırasında fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Sebahat Orçin, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Orçin'in kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Orçin için bugün mahallede cenaze töreni düzenlendi.

Öğlende kılınan cenaze namazına Meclis'e giren ilk Roman milletvekili CHP'li Özcan Purçu, ölen kadının oğulları Yaşar Orçin, Serdar Orçin, yakınları ile mahalle sakinleri katıldı. Kahramanlar Kuruçay Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Sebahat Orçin, Pınarbaşı'ndaki kabristanlıkta son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılanlar aileye başsağlığı dileklerini iletti.

MAHALLELİDEN 'ÇİFTE STANDART' TEPKİSİ

Öte yandan mahalle sakinleri, Romanların yoğun olarak yaşadığı yerleşimde çifte standarda maruz kaldıklarını öne sürdü. Kaçak elektrik tespiti için polis ekiplerince gelinmesini eleştirildi. Mahalle halkı, cenazeye katılan CHP'li Purçu'ya yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Ölen kadının komşularından Polat Cansıkan, Sebahat Orçin'in kendisini torunu gibi sevdiğini belirterek, herhangi bir elektrik borcunun ya da kaçak elektrik kullanımının söz konusu olmadığını söyledi.



FOTOĞRAFLI