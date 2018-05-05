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Kaçak eczane arkasında Suriyeli çocuklara özel havuz şaşırttı

ADANA'da polis, Suriyelilere yönelik yaptığı uygulamada kaçak eczanenin arka kısmında saati 4 liraya çocukların girebileceği  su parkını hatırlatan havuz ortaya çıkardı. Binaların arasındaki su kaydıraklı ve atlama rampalı havuz,...

Kaçak eczane arkasında Suriyeli çocuklara özel havuz şaşırttı
ADANA'da polis, Suriyelilere yönelik yaptığı uygulamada kaçak eczanenin arka kısmında saati 4 liraya çocukların girebileceği  su parkını hatırlatan havuz ortaya çıkardı. Binaların arasındaki su kaydıraklı ve atlama rampalı havuz, polisleri bile şaşırttı.
Yabancılar Şube ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Mirza Çelebi Mahallesi'nde yaşayan Suriyelilere yönelik uygulama yaptı. Güvenliği sağlamak amacıyla yapılan uygulamaya Özel Harekat ekiplerinin yanı sıra 110 polis katıldı. Yapılan şok baskında geçici kimlik belgesi olmayan 47 kişiye işlem yapıldı.
İş yerlerini denetleyen ekipler, sokak arasında kaçak eczanenin ile bir bilardo salonunun arkasına yapılan havuzu görünce şaşkınlık yaşadı. Suriyeli çocukların saatine 4 lira verip yüzdükleri havuzdaki su kaydırakları ve atlama rampaları dikkat çekti. Polis, su parkını andıran havuzun işletme belgesi olup olmadığını ise araştırmaya aldı.
Daha sonra bir markete giren polisler, iş yerinde perde ile ayrılan bölümde ise kaçak eczane tespit etti. Ele geçirilen şurup ve haplara el kondu.
Polis, uygulamaların devam edeceğini bildirdi.

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