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Kaçak binalar belediye ekipleri tarafından yıkılıyor

Ayhan AYDEMİR/19 MAYIS(Samsun),() - SAMSUN'un Yörükler Mahallesi'nde bulunan ve kaçak olduğu belirtilen binalar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Samsun'un 19 Mayıs İlçesi Yörükler Mahallesi’nde çoğunluğu yazlık...

Kaçak binalar belediye ekipleri tarafından yıkılıyor

Ayhan AYDEMİR/19 MAYIS(Samsun),() - SAMSUN'un Yörükler Mahallesi'nde bulunan ve kaçak olduğu belirtilen binalar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.
Samsun'un 19 Mayıs İlçesi Yörükler Mahallesi’nde çoğunluğu yazlık olarak kullanılan ve kaçak oldukları gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım kararı alınan an binaların yıkım işlemi sürüyor. Bugün İlhan Akyüz'e ait 3 katlı bina, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkılan bina önünde toplanan Yörükler sakinlerinden Fatma Şener Dursun şunları söyledi:
"Biz zamanında burası beldeyken belediyeden para karşılığında bu arsaları satın aldık. Hepsi alın teri, emek var bu binalarda. Şu anda yıkık bir mezar başında bu şekilde konuşmak bana zor geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, buraların kuş cenneti olduğunu söylüyor. Fakat burası Kuş Cenneti'ne 20 kilometre uzaklıkta. İnsanların vicdanları kurumuş fakat adaletin vicdanı kurumaz. Bizim tek derdimiz Cumhurbaşkanına ulaşmak. Bizi kim dinliyorsa haklı davamızda yanımızda olsunlar."
Bölgede yaklaşık 250 binanın yıkılacağı belirtildi.
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