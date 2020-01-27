Son Dakika
Kaçak avlanan 2 ton balığa 10 bin lira ceza
GENEL 27.01.2020, 12:59
4
KIRŞEHİR'de kaçak avlanan 2 ton sazan balığıyla yakalanan 2 kişiye toplam 10 bin lira ceza kesildi.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Y. ile M.Ö. adlı şüphelilerin, Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesindeki nehirde kaçak avlananlardan topladıkları balıkları izinsiz sattıklarını belirledi. Jandarma takibe aldığı ikilinin bulunduğu 34 DR 6814 plakalı kamyonu, Kırşehir merkeze bağlı Toklumen köyünde durdurdu. Kamyontin kasasında 2 ton sazan balığı ele geçirildi. A.Y. ve M.Ö.'ye ise Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten toplam 10 bin lira para ceza uygulandı.
Ele geçirilen 2 ton sazan balığı, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Y. ile M.Ö. adlı şüphelilerin, Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesindeki nehirde kaçak avlananlardan topladıkları balıkları izinsiz sattıklarını belirledi. Jandarma takibe aldığı ikilinin bulunduğu 34 DR 6814 plakalı kamyonu, Kırşehir merkeze bağlı Toklumen köyünde durdurdu. Kamyontin kasasında 2 ton sazan balığı ele geçirildi. A.Y. ve M.Ö.'ye ise Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten toplam 10 bin lira para ceza uygulandı.
Ele geçirilen 2 ton sazan balığı, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi.
8°
sisli
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 29 Ocak 2020
|İmsak
|06:43
|Güneş
|08:11
|Öğle
|13:22
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:23
|Yatsı
|19:45
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|37
|3. Başakşehir
|19
|36
|4. Trabzonspor
|18
|35
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|19
|30
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|19
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|19
|21
|14. Konyaspor
|19
|18
|15. Antalyaspor
|19
|17
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|19
|34
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Keçiörengücü
|19
|29
|5. Adana Demirspor
|19
|28
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|19
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Giresunspor
|19
|27
|11. Fatih Karagümrük
|19
|24
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Osmanlıspor
|19
|17
|16. Adanaspor
|19
|14
|17. Boluspor
|19
|14
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|23
|67
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|23
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|46
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|21
|36
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Valencia
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|21
|27
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|21
|23
|15. Eibar
|21
|23
|16. Real Valladolid
|21
|22
|17. Mallorca
|21
|18
|18. Celta de Vigo
|21
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|21
|15
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016