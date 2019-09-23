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Kablo makarasının çarpmasıyla uçurumdan düşen 2 işçi öldü (2)
ORDU'DA TOPRAĞA VERİLDİ Artvin'in Arhavi ilçesinde, yüksek gerilim hattında çalışırken, kayan kablo makarasının çarpması sonucu 300 metrelik uçurumdan düşen işçilerden Recep Kılıç (39) için memleketi Ordu'nun Gölköy ilçesinde...
GENEL 23.09.2019, 18:03
ORDU'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Artvin'in Arhavi ilçesinde, yüksek gerilim hattında çalışırken, kayan kablo makarasının çarpması sonucu 300 metrelik uçurumdan düşen işçilerden Recep Kılıç (39) için memleketi Ordu'nun Gölköy ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kale Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Kılıç'ın cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.
Recep Kılıç'ın, evli ve 3 çocuk babası olduğu, fındık hasadının ardından yüksek gerilim hattında çalışmak için Artvin'e gittiği belirtildi.
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