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Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
OSMANİYE'de, elektrik panosu ve enerji nakil hattından kablo hırsızlığı yapmaya çalışan 2 kişi, suçüstü yakalandı. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çağşak köyünde bulunan mermer ocağına ait elektrik panosu...
GENEL 02.01.2020, 13:31
OSMANİYE'de, elektrik panosu ve enerji nakil hattından kablo hırsızlığı yapmaya çalışan 2 kişi, suçüstü yakalandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çağşak köyünde bulunan mermer ocağına ait elektrik panosu ve enerji nakil hattından kablo hırsızlığı yapıldığı yönünde alınan ihbar üzerine harekete geçti. Bölgeye giden jandarma ekiplerince yapılan çalışmada iki şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Çevrede yapılan aramada ise şüphelilerin kullandıkları oksijen tüpü, oksijen kaynağı ve muhtelif malzemeler ile çaldıkları 450 metre alüminyum enerji nakil kablosu ve 60 metre bakır elektrik kablosu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler A.A. ve M.K., sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nın suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çağşak köyünde bulunan mermer ocağına ait elektrik panosu ve enerji nakil hattından kablo hırsızlığı yapıldığı yönünde alınan ihbar üzerine harekete geçti. Bölgeye giden jandarma ekiplerince yapılan çalışmada iki şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Çevrede yapılan aramada ise şüphelilerin kullandıkları oksijen tüpü, oksijen kaynağı ve muhtelif malzemeler ile çaldıkları 450 metre alüminyum enerji nakil kablosu ve 60 metre bakır elektrik kablosu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler A.A. ve M.K., sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nın suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
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