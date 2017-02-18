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Kabaran Karadeniz, mavi bayraklı plajda erozyona neden oldu

KARASU (Sakarya), () - SAKARYA'nın Karasu İlçesi'nde kabaran Karadeniz, kıyı erozyonuna neden oldu. Mavi bayraklı Sahilpark Plajı'nın bir bölümünü deniz aldı. Karasu'da 2010 yılında ilk kez gündeme gelen erozyonda Karadeniz'in kabaran...

Kabaran Karadeniz, mavi bayraklı plajda erozyona neden oldu

KARASU (Sakarya), () - SAKARYA'nın Karasu İlçesi'nde kabaran Karadeniz, kıyı erozyonuna neden oldu. Mavi bayraklı Sahilpark Plajı'nın bir bölümünü deniz aldı.
Karasu'da 2010 yılında ilk kez gündeme gelen erozyonda Karadeniz'in kabaran sularının yaklaşık 100 metre kadar sahile ilerlemesiyle, kıyıdaki 100'e yakın yazlık ev sular altında kalarak yıkılmıştı. Bölgedeki kıyı erozyonunu durdurmak amacıyla 27 dalgakıran yapıldı. Ancak dalgakıranlar çözüm olmadı.
Bölgede sert geçen kış ile yaklaşık bir aydır aralıklarla çıkan fırtına dolayısıyla kumsala doğru ilerleyen dalgalar, Karasu'da Mavi bayraklı Sahilpark Plajı'nın bir bölümünü tahrip etti. Fırtına ile deniz sahilde 30-40 metre kadar kıyı şeridine girerken, plajın büyük bölümünü deniz suları aldı.

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