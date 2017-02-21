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Kababurunu balığını koruma için çalışma başlattı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), () - HATAY'daki İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) görevli Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Tahir Özcan, Mavi Yeşil Doğa ve Bilim Derneği olarak Asi Nehri'nde yaşayan ve...

Kababurunu balığını koruma için çalışma başlattı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), () - HATAY'daki İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) görevli Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Tahir Özcan, Mavi Yeşil Doğa ve Bilim Derneği olarak Asi Nehri'nde yaşayan ve popülasyonu her geçen gün azalan kababurun balığının koruma altına alınması için çalışma başlattıklarını söyledi.
Dernek olarak biyolojik çeşitliliğin korunması için 2017 yıllında 'Doğa ve Çeşitlilik' projesini uygulamaya koyduklarını söyleyen Özcan, Türkiye'nin dünyadaki 10 önemli gen merkezinden birisi olduğunu belirtti. Hatay'ın içinden de geçen Asi Nehri'nin gen bakımından zengin bir havza olduğunu belirten Özcan şöyle konuştu:
"Asi Nehri ise Akdeniz ekosistemindeki endemik balık türleri bakımından en zengin ikinci nehir havzası olarak bilinmektedir. Gün geçtikçe bilimsel çalışmaların artmasıyla birlikte Asi nehir havzasında yeni canlı türlerinin keşfi yapılmaktadır. Asi kababurun balığı da 1985 yıllında bilim dünyasına tanıtılmıştır. Ancak son dönemde balığın popülasyonu farklı etkilerle her geçen gün azalmaktadır. Biz de dernek olarak kababurun balığının koruma altına alınması için proje hazırladık. Bununla ilgili afişler bastırdık."

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