Jet kazasında hayatını kaybetmişti, 1 yıl sonra şiiri ortaya çıktı

Gökçe KARAKÖSE / İSTANBUL, () - Geçtiğimiz sene Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelirken İran'da düşen özel jette hayatını kaybeden 11 kadın arasında bulunan pilot binbaşı Melike Kuvvet'in 'Özlem' isimli şiiri ortaya çıktı.
İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü öğretim görevlisi olan Melike Kuvvet'in yazdığı şiir öğrencileri tarafından okulun sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Kuvvet'in şiirinde, 'Ben yokum, dünya yok şimdi oralarda... Yer gök, kurt kuş haberdar. Solmuştur her şey evimde barkımda' mısraları dikkat çekti.
Melike Kuvvet'in kaleminden yazılan şiir ise şöyle:
ÖZLEM
Yollar, uzayıp giden yollar!
Alın selamımı,
Götürün anama…
Evlat hasreti nedir bilmez dağlar,
Eğilin önümde
Geçip gideyim engelsiz sılama.
Bekleyenim var bilirim.
Ne çekerler bensiz
Ben yokum, dünya yok şimdi oralarda
Yer gök, kurt kuş haberdar
Solmuştur her şey evimde barkımda
Babamın gözlerine vurun ışıklar!
Söyleyin uzaklarda
Garip bir kızı var.
Yüreği yanıp kavrulmuş,
Derdi boyunu aşmış,
Yüzü gülen, içi sızlayan
Bir kızı var
Dostlar!
Haykırışımı getirsin bulutlar,
Onlara bakın,
Bilin ki içlerinde ben varım
Uzaklarda üstlerine yazdım isimlerinizi
Özlemle sizi aramaktayım
Sizin için mektuplar yazdım bir bir
İçlerinde damla damla gözyaşım var,
Zarf yaptım kalbimi, size gönderiyorum
Alın sevgimi beni hatırlayın
Arada bunca uzaklık varken bile,
Her an sizin yanınızdayım!...