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Jet kazasında hayatını kaybetmişti, 1 yıl sonra şiiri ortaya çıktı

Gökçe KARAKÖSE / İSTANBUL, () - Geçtiğimiz sene Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelirken İran'da düşen özel jette hayatını kaybeden 11 kadın arasında bulunan pilot binbaşı Melike Kuvvet'in 'Özlem' isimli şiiri ortaya çıktı. İstanbul...

Jet kazasında hayatını kaybetmişti, 1 yıl sonra şiiri ortaya çıktı

Gökçe KARAKÖSE / İSTANBUL, () - Geçtiğimiz sene Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelirken İran'da düşen özel jette hayatını kaybeden 11 kadın arasında bulunan pilot binbaşı Melike Kuvvet'in 'Özlem' isimli şiiri ortaya çıktı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü öğretim görevlisi olan Melike Kuvvet'in yazdığı şiir öğrencileri tarafından okulun sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Kuvvet'in şiirinde,  'Ben yokum, dünya yok şimdi oralarda... Yer gök, kurt kuş haberdar. Solmuştur her şey evimde barkımda' mısraları dikkat çekti.

Melike Kuvvet'in kaleminden yazılan şiir ise şöyle:

ÖZLEM

Yollar, uzayıp giden yollar!

Alın selamımı,

Götürün anama…

Evlat hasreti nedir bilmez dağlar,

Eğilin önümde

Geçip gideyim engelsiz sılama.

Bekleyenim var bilirim.

Ne çekerler bensiz

Ben yokum, dünya yok şimdi oralarda

Yer gök, kurt kuş haberdar

Solmuştur her şey evimde barkımda

Babamın gözlerine vurun ışıklar!

Söyleyin uzaklarda

Garip bir kızı var.

Yüreği yanıp kavrulmuş,

Derdi boyunu aşmış,

Yüzü gülen, içi sızlayan

Bir kızı var

Dostlar!

Haykırışımı getirsin bulutlar,

Onlara bakın,

Bilin ki içlerinde ben varım

Uzaklarda üstlerine yazdım isimlerinizi

Özlemle sizi aramaktayım

Sizin için mektuplar yazdım bir bir

İçlerinde damla damla gözyaşım var,

Zarf yaptım kalbimi, size gönderiyorum

Alın sevgimi beni hatırlayın

Arada bunca uzaklık varken bile,

Her an sizin yanınızdayım!...

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