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Jeotermalle kurutulan yaş, sebze ve meyveler yurt dışına ihraç ediliyor

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), () - KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, jeotermal enerji ile kurutulan yaş meyve ve sebzeler yurtdışına ihraç ediliyor.  Simav'da, 10 bin 500 konut ve iş yerinin ısıtılmasının yanında kaplıca, termal turizm ve...

Jeotermalle kurutulan yaş, sebze ve meyveler yurt dışına ihraç ediliyor

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), () - KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, jeotermal enerji ile kurutulan yaş meyve ve sebzeler yurtdışına ihraç ediliyor. 
Simav'da, 10 bin 500 konut ve iş yerinin ısıtılmasının yanında kaplıca, termal turizm ve seracılık alanında kullanılan jeotermal enerjinin kullanım alanı genişledi. Bu kapsamda Ankaralı bir yatırımcı tarafından Eynal Kaplıcaları bölgesinde kurulan bir tesiste jeotermal enerjiden yararlanılarak kurutulan yaş meyve ve sebzeler yurt dışına ihraç ediliyor. 40 kişinin çalıştığı tesiste mevsimine göre çilek, kavun, karpuz, cennet elması ve en çok da portakalın yanısıra mandalina kurutularak ABD başta olmak üzere Almanya'ya ihraç ediliyor.
Tesisle ülke ekonomisine döviz girdisinin yanısıra istihdam alanı oluşturulduğunu söyleyen İşletme sahibi Ahmet Koç (66), şunları söyledi: "Simav'da bir arkadaşımızın burada 2 yıl önce hizmete açtığı aylık 100 ton kapasiteli bir kurutma tesisini şimdi biz çalıştırıyoruz. 40 kişinin çalıştığı tesiste şu an fason olarak portakal kurutuyoruz. Kuruttuğumuz portakalları diğer firmalar aracılığı ile ABD başta olmak üzere Almanya'ya ihraç ediyoruz. Kurutulmuş sebze ve meyve tüketimi henüz Türkiye'de bilinmiyor. Bunun sebebi de pahalı oluşu. 30 kilo karpuzdan bir kilo kurutulmuş ürün elde ediliyor. Bu da maliyeti yükseltiyor. Onun için yabancı ülkelere ihraç ediliyor. Simav'ın zengin jeotermal enerjisinden bizler de bu şekilde yararlanıyoruz. Hammaddeyi İzmir, Aydın Bursa ve Balıkesir gibi illerden rahatça bulabiliyoruz. Umarım bu tesis diğer yatırımcılara örnek olur ve buna benzer tesisler Simav'da çoğalır."
BAŞKAN ÖZKAN'DAN YATIRIMCIYA DAVET
AK Partili Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan da "Jeotermal enerji kullanarak yaş meyve ve sebze kurutmak için tesis kurmak isteyenlere her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Zira bölgemizde işsizlik had safhada. İşsizliğe çözüm bulabilmek adına bu tür tesislere jeotermal enerjiyi vermeye hazırız. Yatırımcıları Simav'a davet ediyorum" diye konuştu.

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