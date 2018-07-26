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Jeotermal tesis istemeyen mahalleli, görevlileri alıkoydu

İZMİR'in Tire ilçesinde bir firmanın incir, zeytin  ve ceviz ağaçlarının bulunduğu alanda jeotermal kaynak aramak için ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) başvurusunda bulunması, Başköy Mahallesi'nde yaşayanları kızdırdı. Dün eylem...

Jeotermal tesis istemeyen mahalleli, görevlileri alıkoydu
İZMİR'in Tire ilçesinde bir firmanın incir, zeytin  ve ceviz ağaçlarının bulunduğu alanda jeotermal kaynak aramak için ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) başvurusunda bulunması, Başköy Mahallesi'nde yaşayanları kızdırdı. Dün eylem yaparak projeye izin verilmemesini isteyen vatandaşlar, bu kez de alanda çalışma yapmak için bölgeye giden Tire Mal Müdürlüğü görevlilerini alıkoydu. Mahallelilerin alıkoyduğu müdürlük çalışanları, jandarma tarafından kurtarıldı.
Tire'nin Başköy Mahallesi'nde, bir firma tarafından jeotermal kaynak aramak için yapılan ÇED başvurusu, geçimini o bölgede yetişen incir, ceviz ve zeytin ağaçlarından elde ettikleri ürünleri satarak sağlayan mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Önce mahallede eylem yaparak projeye onay verilmemesini isteyen vatandaşlar, bugün ise inceleme yapmak için mahalleye giden Tire Mal Müdürlüğü'nden 5 kişiyi, alıkoydu. Bazı vatandaşların, bölgeye sopa ve silahla geldiğini fakat kendilerinin bu kişileri linç edilmekten kurtardığını söyleyen Başköy Mahalle Muhtarı Salih Gülmez, kalabalığı güçlükle sakinleştirdiklerini belirtti. Bölgeye gelerek ölçüm çalışması yapmak isteyen kişileri yaklaşık 5 saat boyunca alıkoyduklarını kaydeden Salih Gülmez, Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven'in gelmesini istediklerini ancak izinde olduğu için gelmediğini söyledi. Aynı zamanda Başköy Mahallesi ile çalışmaların yapılması planlanan Yayla mevkisi arasındaki yolu da trafiğe kapatan vatandaşlar, bir süre eylem yaptı.
JANDARMA DEVREYE GİRDİ
Yaşanan  gerginliğin ardından devreye Tire Kaymakamlığı yetkilileri, Tire Mal Müdürü ve jandarma girdi. Müdürlük personeli, kalabalığın elinden güçlükle alındı. Vatandaşları sakinleştiren yetkililer, alıkonulan personeli aldıktan sonra bölgeden ayrıldı. Jandarma da kapatılan yolu trafiğe açtı. Vatandaşlar, yaşanan gergin saatlerin ardından dağıldı.

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