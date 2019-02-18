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Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nden 'Eğridere' uyarısı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - İZMİR'in Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi'nde, aşırı yağışlardan sonra yer hareketliliği olması ve heyelan sonucu mahallenin ikiye bölünmesinin ardından Ardıç Sokak'taki 15 ev boşaltıldı....

Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nden 'Eğridere' uyarısı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - İZMİR'in Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi'nde, aşırı yağışlardan sonra yer hareketliliği olması ve heyelan sonucu mahallenin ikiye bölünmesinin ardından Ardıç Sokak'taki 15 ev boşaltıldı. Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Sinan Can Öziçer, aşırı yağışlar sonrası kilin şişmesiyle yerin sabun gibi kaydığını belirtip, bölgede yapılması planlanan inşaatlar için de uyarıda bulundu. 
Bornova ilçesinin dağlık bölgesinde yer alan kırsal Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak'ta, toprak yüzeyinde başlayan hareketlilik sonrası kaymalar meydana geldi. Heyelan nedeniyle mahalle ikiye bölünürken, evlerden biri tamamen yıkıldı. Çok sayıda ev ve hayvan damı da hasar gördü. Bölgedeki birçok evde ve mahalle camisinin duvarlarında çatlaklar oluştu.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Öziçer, kayalık zeminlerde bunların olabileceğini söyledi. Kayalık zemin üzerinde ayrışmış zemin veya şişmeye müsait kil tabakasının bulunmasının, aşırı yağmurlardan sonra böyle sorunları tetikleyebileceğini kaydeden Öziçer, "Bölgede yer hareket etti. Kütle, aşırı yağmurlardan kaynaklı bir doyum noktasına ulaşmış olabilir. Aşırı yağmurlardan sonra kilin şişmesi ile birlikte yer sabun gibi kayıyor" dedi.
Bölgenin 'afete maruz alan' ilan edilip edilmeyeceğine dair kararın, uzmanlarca yapılacak incelemelerin ardından belli olacağını kaydeden Sinan Can Öziçer, mahalledeki 15 binanın boşaltıldığını söyledi. Bornova Kaymakamlığı'nca evleri tahliye edilenlere 6 ay kira yardımında bulunacağını da belirten Öziçer, bölgede yapılması planlanan inşaatlar için de uyarıda bulundu. Öziçer, "Yeni yapılacak yerler olabilir, parsel bazında yapılacak yeni inşaatlar olabilir. Kayalık zeminde, zemin incelemelerinin ne kadar önemli olduğunu da bu tür olaylarda görmüş oluyoruz" diye konuştu.

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