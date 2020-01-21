Japonya Büyükelçisi Miyajima'dan Sivas ziyareti

JAPONYA'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Sivas'ta belediye ile Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Başarısından dolayı Süper Lig'in lideri Sivasspor'u tebrik den Miyajima, Japon iş insanlarına, kente yatırım yapmaları için tavsiyede bulunacağını söyledi.Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi. Büyükelçi Miyajima, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken'i makamlarında ziyaret etti. Belediye ziyaretinde Süper Lig'de lider durumda olan Sivasspor'u kutlayan Miyajma, kırmızı- beyazlı ekibin çok başarılı sezon geçirdiğini söyledi. Sivasspor'un başarı hikayesini anlatan Başkan Bilgin ise Japon büyükelçiye çeşitli hediyeler verdi.Büyükelçi Miyajima, daha sonra STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken'i ziyaret etti. Başkan Eken, ziyarette Japon büyükelçiye Sivas'ın ekonomik, ticari, turistik ve yer altı zenginlikleri hakkında bilgi verdi. Eken, kentin ekonomik durumu ve yatırımları hakkında bilgi verirken, "Japonya'dan ülkemize gelecek bir yatırım var ise Sivas olarak talibiz" dedi.Büyükelçi Miyajima da Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmış ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı önemli şehirde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Sivas önemli bir şehir. Böylesine bir ile ziyaretten mutluyum. Ayrıca Sivasspor'un elde ettiği başarı da çok önemli ve tebrik ediyorum" diye konuştu.'TİCARETİN GELİŞMESİ İÇİN JAPONYA İYİ PARTNER'Japon- Türk ilişkilerinin gelişim gösterdiğine değinen Büyükelçi Miyajima, "Türkiye'de 200 Japon firması faaliyet göstermektedir. Sivas'ın yeni bir sanayi sitesi oluşturacağını biliyorum. Sivas'a gerçekleştirdiğim ilk ziyaret ve araba ile yaklaşık 6 saat sürdü. Hızlı trenin gelmesiyle Sivas'ın turizm kapasitesi artacaktır. Türkiye- Asya ticaretinde iyi ticaret yapabilmesi için iyi ortaklıklara ihtiyaç var. Japon- Türk firmaların ortaklıkları iyi gidiyor. Türk firmalar için Japon ortaklıklar, iyi olacaktır. Türk ticaretinin gelişmesi için Japonya, iyi partner olacaktır. İki ülke arasında kurulacak iş birlikleri ticari hayatı canlandıracaktır. Ankara'da elçiliğimizde ekonomi birimimiz var. Japon- Türk ilişkilerini artırmak için İstanbul'da birimimiz var. Ayrıca TOBB ve DEİK ile ticari ilişkilerimizi geliştirmek için iş birliğimiz devam ediyor. Japon iş insanlarının buraya gelmeleri, yatırım yapmaları konusunda da görüşmeler yapacağım. Tabi Sivas'ın turizm ve doğal güzelliklerinin görülmesi için de gerekli teşviklerde bulunacağım" dedi.Ziyaret sonunda STSO Başkanı Eken, Japon Büyükelçi Miyajima'ya Sivas tarağı ve bıçağı hediye etti.