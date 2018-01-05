Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı
CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
Can Topsakal istifa etti
Can Topsakal istifa etti
Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu
Jüri, Hakan Atilla'yı beş ithamdan...
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon

Japonlar kadınlar iğne oyası öğreniyor

TAVŞANLI (Kütahya), () - KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesine gelen Japonya uyruklu 3 kadın, 'çiti' adı verilen iğne oyası yapımını öğreniyor. Antalya'da yaşayan Ikumi Nonaka, Japonya'dan Türkiye'ye turist olarak...

Japonlar kadınlar iğne oyası öğreniyor

TAVŞANLI (Kütahya), () - KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesine gelen Japonya uyruklu 3 kadın, 'çiti' adı verilen iğne oyası yapımını öğreniyor.
Antalya'da yaşayan Ikumi Nonaka, Japonya'dan Türkiye'ye turist olarak gelen Riko Tokoro ve Akiko Kawasaki ile birlikte Tepecik beldesinde oturan Hatice Kaymaz'ın evine konuk oldu. Tepecik beldesinde kadınların 'Çiti' adını verdiği iğne oyası işlemesinin yapımını öğrenmek istediklerini belirten Ikumi Nonaka, bu işi öğrenmek ve yerinde görmek amacıyla Hatice Kaymaz ile iletişim kurduklarını anlattı. Kaymaz'ın daveti üzerine Tepecik beldesine Riko Tokoro ve Akiko Kawasaki ile birlikte geldiğini söyleyen Ikumi Nonaka şöyle devam eti:
"Buranın iğne oyasının özelliği, has ipekten oluştuğu için çok özel. Japonya'dan iki arkadaş da bu çitilerin yapımını öğrenmek, Türk iğne oyası hakkında bilgi edinmek için benimle geldiler. İğne oyaları Türkiye'de farklı şehirlerde gördük, ancak çiti oya dediğimiz el emeği bu oyaların başka yerde pek örneği yok." 
Akiko Kawasaki de, "Tavşanlı'nın iğne oyalarını daha önceleri görmüştüm, üçüncü kez gelerek bunların yapımını öğrenmeye çalışıyorum. Bir hafta burada kalacağım ve kaldığım süre içerisinde burada Türkçe de öğreniyorum" dedi.
Türkiye'ye daha önce düzenlenen bir tur ile geldiğini söyleyen Riko Tokoro ise, "İkinci kez Tavşanlı'ya geldim. Geçtiğimiz yaz tur ile gelmiştim ve çok güzel bir gezi turu olmuştu. Daha önce gördüğüm çiti iğne oyalarını bu sefer yapımını öğrenmek ve buradaki yöresel lezzetleri tatmak için geldim" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort istanbul escort bayan escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul escort bayan