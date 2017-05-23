Japon katibin Türkçesi güldürdü

Muhammet KAÇAR/RİZE, () - RİZE’de, Japonya’nın hibe desteği ile inşa edilen, Kadın Kültür Merkezi Mesleki Eğitim Birimi binasının açılış töreninde Türkçe konuşmaya çalışan ancak pek başarılı olamayan ve gülüşmelere neden olan Japonya Büyükelçiliği 2'nci Katibi Toshifumi Endo, Türkçe konuşmaktan vazgeçti, konuşmasını Japonca sürdürdü.

Rize Belediyesi tarafından sahil alanında Japonya’nın hibe desteği ile yaptırılan, Kadın Kültür Merkezi Mesleki Eğitim Birimi binasının açılış törenine Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap, Japonya Büyükelçiliği 2’nci Katibi Toshifumi Endo ile davetliler katıldı. Törende konuşmasına Türkçe başlayan ve Ankara’dan geldiğini anlatan Toshifumi Endo'nun yetersiz Türkçesi, protokoldekileri güldürdü. Bunun üzerine Türkçe’yi iyi bilmediğini dile getiren Endo, alkışlar sonrasında konuşmasına tercüman eşliğinde Japonca devam etti.

Kadınların sepet örücülüğü ve Rize bezi dokuma eğitimi alacağı ve ürettikleri eşyaların satışıyla gelir elde etmeleri planlanan Kadın Kültür Merkezi Mesleki Eğitim Birimi, kurdela kesilerek açıldı.

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