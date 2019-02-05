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Japon heyet deprem tecrübesini Ayvalık’ta paylaştı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) yetkilileri Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, deprem ve afetler konusundaki tecrübelerini paylaştı. Balıkesir’in...

Japon heyet deprem tecrübesini Ayvalık’ta paylaştı
MİLLİ Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) yetkilileri Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, deprem ve afetler konusundaki tecrübelerini paylaştı.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) yetkilileri okullarda afet önlemlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Türkiye ziyaretlerinde ilk olarak Ayvalık’a uğrayan heyet, Mehmet Akif Ersoy ortaokulunda, afetlere hazırlık sertifikası alan 70 öğretmenle toplantıda bir araya geldi. Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mete Erbatur ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okulların müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda deprem ve afetler konusunda önleyici tedbirler, eğitimler ve tecrübeler paylaşıldı. Toplantıda öğretmen ve idarecilerin sorularını yanıtlayan Japon heyet, teşekkürlerini ileterek sunumlarını tamamladı. Kaymakam Görgülüarslan, katılımlarından dolayı heyete teşekkür ederken, "Deprem ve afetler konusunda herkesin muhakkak bilgi sahibi olması gereken konular var. Dünyanın her yerinde yaşanması mümkün bu doğa olaylarına karşı bizlerin de ülke olarak önleyici tedbirlerinin olması zaruridir" dedi. Türkiye ziyaretlerinde ilk olarak Ayvalık’a uğrayan heyet, toplantının ardından Balıkesir’e gitti.

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