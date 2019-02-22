“Japon futbolculardan Türkiye turizmine olumlu etki”

İSTANBUL, () - Japonya’da 2019 yılının ‘Türkiye yılı’ ilan edilmesinin turizm için fırsat oluşturduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kızıldemir, Beşiktaş’a transfer olan Japon futbolcu Shinji Kagawa sayesinde Japon turistlerin ilgisinin Türkiye’ye çekildiğini söyledi.

Kızıldemir, “Yapılan araştırmaların spor turizmine katılanların ortalama diğer turistlere göre iki katı daha fazla harcama yaptığı düşünüldüğünde, spor turizminde en çok payı olan futbol ve golf spor dallarına yönelik tanıtımların artırılması Türkiye’nin turizm ekonomisinin büyümesini sağlayacaktır” diye konuştu.

“STATLAR DA GEZDİRİLMELİ”

Sportif faaliyetler amacıyla seyahat edenlerin oluşturduğu spor turizminin sürdürülebilir turizm kapsamında önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Özgür Kızıldemir, “Japonya’dan gelen turist sayısının 2010-2013 yıllarında yaklaşık 190 bin civarında olması ve 2018 yılı itibariyle yaklaşık 80 bin civarına gerilemesi bu pazara yoğunlaşılması sinyalini veriyor. Özellikle Avrupa’yı ziyaret eden turistlerin gittikleri şehrin futbol takımının stadını belirli ücretler ödeyerek gezmesi ve Avrupa’daki büyük futbol kulüplerinin maçlarını izlemeye turistlerin ilgisinin olması hem spor turizmi hem de kültür turizmi açısından önemli. Türkiye’de futbolun kalitesi, son dönemde yapılan statların turistik çekicilik yaratması, Beşiktaş’ın Kagawa ve Galatasaray’ın Nagatomo gibi futbolcuları transfer etmeleri hem bu kulüplerin maçları için gelecek olan turist sayısını artıracağı gibi hem de kültür turlarında statların gezdirilmesinin programlara dâhil edilmesi turizm açısından tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında etkili yöntemler olacaktır” ifadelerini kullandı.

“HEDEF PAZAR SPOR TURİZMİ”

Türkiye’nin turizmde aradığı hedef pazarları için spor turizmini bir araç olarak kullanması gerektiğini belirten Kızıldemir, “Bunu son zamanlardaki gündem konularından anlamak mümkün. Japonya’da bir futbol kanalının Beşiktaş’ın maçlarını naklen vereceğini açıklaması ve Japonya’nın Beşiktaş – Galatasaraymaçının yayın saatinin 15.00’da oynanması için 2 milyon Euro’luk bir teklifte bulunması Türkiye’nin tanıtılması ve özellikle turizm için önemli bir fırsat” dedi.

“PAKET TURLAR KARLILIĞI ARTIRACAKTIR”

Spor turizmi için önemli olan İstanbul ve Antalya dışında da özel cazibe merkezleri oluşturmak gerektiğini ifade eden Kızıldemir, “Spor turizmine katılanların paket turlar eşliğinde gelmesini sağlamak turist maliyetlerini düşüreceği gibi karlılığı da artıracaktır. Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının 45.6 milyon ile rekor kırıldığı 2018 yılında, dünya nüfusunun yarısından fazlasının bulunduğu Asya’dan yaklaşık 3.7 milyon ziyaretçinin ülkemize gelmesi aslında turizm için keşfedilmemiş yönleri olan bir pazar olduğunu gösteriyor” diye konuştu.