Japon çift, Teke yöresi çalgıları için Burdur'a geldi

Mesut MADAN/BURDUR, () - JAPONYA'da yaşayan Hideyuki- Mika İshida çifti, üç telli cura, kaval ve sipsi çalmayı öğrenmek için Burdur'a geldi.

Japonya'nın Yokohama kentinde harita mühendisliği yapan aynı zamanda amatör olarak müzikle uğraşan Hideyuki İshida (46) ile eşi Mika İshida (45), Teke yöresi müzikleri ve müzik aletlerini çalmayı öğrenmek için Burdur'a geldi. Bir haftadır kentte bulunan İshida çifti, Burdurlu sipsi sanatçısı Mehmet Bedel'den yöre müzikleri ve müzik aletlerini çalmayı öğreniyor.

Mehmet Bedel, "Japonya'dan Teke yöresi müziklerimizi öğrenmek için geldiler. Mika, özellikle üç telli curayı öğrenmek istiyor. Hideyuki ise kaval ve sipsi öğrenmek istiyor. Ben de elimden geldiğince yardımcı oluyorum, kaynak kişilere götürüyorum. Birlikte Teke yöresi müziklerini çalışıyoruz" dedi.

Türk müziklerini önce CD ve Youtube'dan dinleyerek öğrendiğini söyleyen Hide İshida, "Kaval Bulgaristan ve Makedonya gibi Balkan ülkelerinde var. Önce Bulgaristan'da öğrendim. Kaval çalmayı öğrenmek için Burdur'a geldim. Burdur halk kültürünü öğrenmek için geldim" diye konuştu.

İshida, Teke yöresinin Türkiye içinde özel bir yeri olduğunu ve Burdur'u çok merak ettiğini kaydetti. Mika İshida da küçük yaşlardan beri müzikle uğraştığını ve bağlama çaldığını anlatırken, "Üç telli cura çalmayı öğrenmek için Burdur'a geldim. CD ve internet üzerinden öğrenmeye çalıştım, şimdi de buradayım" dedi.

Mika İshida, Türkiye'de özellikle Sebahat Akkiraz, Arif Sağ, Musa Eroğlu ve Erol Parlak gibi sanatçıları severek dinlediğini de kaydetti.



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