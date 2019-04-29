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Japon Büyükelçi, Çanakkale Şehitliği'nde

ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret eden Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Şehitler Abidesi'ndeki sembolik şehit mezarlarına karanfil bırakıp, saygı duruşunda bulunduktan sonra dua etti. Japonya'nın...

Japon Büyükelçi, Çanakkale Şehitliği'nde

ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret eden Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Şehitler Abidesi'ndeki sembolik şehit mezarlarına karanfil bırakıp, saygı duruşunda bulunduktan sonra dua etti.
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki savaş alanları ile şehitlikleri gezdi. Ardından Şehitler Abidesi'ne geçen Büyükelçi Miyajima, burada sembolik şehit mezarlarına karanfil bırakıp, saygı duruşunda bulundu ve dua etti. Büyükelçi Miyajima'ya, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de eşlik etti. Kaşdemir, Büyükelçi Miyajima'ya tarihi alan hakkında bilgi verdi. Büyükelçi Miyajima'ya, kurutulmuş difenbahya yaprağı üzerine gelincik çiçeği tezhipli tablo hediye edildi.

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