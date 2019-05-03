Jandarmanın yaralı bulduğu şahine tedavi

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince arazide yaralı bulunan şahin, tedaviye alındı.
Elazığ merkeze bağlı Obuz köyünde devriye gezen jandarma ekipleri, arazide yaralı şahin olduğunu gördü. Jandarmalar, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, yaralı şahini jandarmadan teslim alıp, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Şahinin tedaviye alındığı öğrenildi.
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Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince arazide yaralı bulunan şahin, tedaviye alındı.