Jandarmanın fark ettiği yaralı köpek tedaviye alındı

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), () - ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, devriye görevi yapan jandarma ekibinin yol kenarında fark ettiği yaralı köpek, götürüldüğü veteriner kliniğinde tedaviye alındı.

Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli ekip, devriye sırasında, dün öğleden sonra Şarkikaraağaç- Konya yolunun kenarında hareketsiz yatan köpek olduğunu fark etti. Aracı durdurup, köpeğin yanına giden jandarma ekibi, hayvanın yaralı olduğunu görünce Şarkikaraağaç Belediyesi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine gelen belediye ekipleri, yaralı köpeği araca koyup, özel veteriner kliniğine götürdü. Burada yapılan kontrollerinde, ayaklarından yaralandığı tespit edilen köpek, tedaviye alındı. Köpeğin yoldan geçmeye çalışırken, araç çarpması sonucu yaralandığı tahmin ediliyor.



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