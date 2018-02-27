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Jandarmadan yazlıklara dadanan hırsızlara operasyon

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalca ve Silivri’de 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen üç kişiden birini yakaladı.  Çatalca ve Silivri’de yaz sezonunun sona ermesiyle boşalan yazlık evleri hedef alan hırsızları...

Jandarmadan yazlıklara dadanan hırsızlara operasyon
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalca ve Silivri’de 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen üç kişiden birini yakaladı. 
Çatalca ve Silivri’de yaz sezonunun sona ermesiyle boşalan yazlık evleri hedef alan hırsızları takibe alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayında kullanıldığı tespit edilen aracın bir evin önünde uzun süre beklediğini tespit etti.
Yeni bir hırsızlık olayının gerçekleşeceğini belirleyen ekipler, aracı takibe başladı ve bir şüpheliyi Esenyurt ilçesinde bir depoya çalıntı eşyaları taşırken suçüstü yakaladı. Depoda yapılan incelemede televizyondan jeneratöre, kablodan matkaba, ankastre ocaktan gaz lambasına kadar onlarca eşya ele geçirildi. 
Civardaki yazlık evlerin sahiplerini arayan Jandarma vatandaşlardan evlerini kontrol etmelerini istedi. 11 ev sahibi evlerinden hırsızlık yapıldığını jandarmaya bildirdi. Hırsızlık yapıldığı tespit edilen yazlıklarda inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, bulunan delilleri tek tek titiz bir şekilde inceledi. Gözaltına alınan E.C.’nin yapılan kimlik sorgusunda, 14 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanan E.C. adliyeye sevk edildi. 2 kişi aranıyor.

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