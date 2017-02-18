Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şanlurfa Viranşehir'de patlama; ölü ve yaralılar var
Şanlurfa Viranşehir'de patlama; ölü ve...
MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimini açıkladı
20 bin öğretmen için başvuru...
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş: 1 - 3
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş:...
Türbede sufi ayini sırasında patlama 72 ölü 150'den fazla yaralı
IŞİD türbede katliam yaptı: 72...

Jandarmadan terör operasyonu

İhsan YALÇIN /İSTANBUL,() İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Sosyal medya platformlarında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belirlenen...

Jandarmadan terör operasyonu

İhsan YALÇIN /İSTANBUL,() İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.


Sosyal medya platformlarında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belirlenen M.U. yakalanarak gözaltına alındı. M.U.'nun ifadesi doğrultusunda örgüt evi olabileceği değerlendirilen Bahçelievler Yenibosna'daki eve sabaha karşı operasyon düzenledi.


Baskında evde bulunan 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamının Van'ın Başkale ilçesinden İstanbul'a geldikleri belirlendi. Evde yapılan aramada ayrıca 13 cep telefonu ve PKK terör örgütü ile ilgili notlar yazılı olan not defteri ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevkedildi.
 (FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.