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Jandarmadan silah sergisi ve eğitimli köpek gösterisi

OSMANİYE'de, Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında açılan silah ve teçhizat sergisi ile iz takip ve narkotik köpeğinin gösterisi, büyük ilgi gördü. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından...

Jandarmadan silah sergisi ve eğitimli köpek gösterisi
OSMANİYE'de, Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında açılan silah ve teçhizat sergisi ile iz takip ve narkotik köpeğinin gösterisi, büyük ilgi gördü.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından açılan sergide, modern silah ve teknolojik teçhizatlar, Jandarma Özel Harekat(JÖH) timleri tarafından vatandaşlara tanıtıldı. Ayrıca bilgilendirici el broşürleri ile kırmızı düdük projesi kapsamında çocuklara kırmızı düdük ve şapka dağıtıldı. 
Vatandaşlara iz takip köpeği Baron ve narkotik köpek Dora hakkında bilgi veren İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, "Dora, uyuşturucu tespit köpeği, Baron ise iz takip köpeği. Zaman zaman basında duyulduğu gibi kaybolan birileri olduğu zaman onları bulan iz takip köpekleri var, Baron'un işi kaybolan insanları bulmak. Dora'nın işi de çocukları, gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine fırsat vermemek" dedi.  
Daha sonra  'Baron' ve 'Dora' bir gösteri sundu. Büyük alkış alan gösteri sonunda çocuklar köpekler ile bol bol fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

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