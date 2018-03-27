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Jandarmadan sahtecilere operasyon

  İhsan YALÇIN-İstanbul,() İSTANBUL'DA sahte pasaport, kimlik, ehliyet ve belge düzenleyerek aralarında terör örgütü üyelerinin de yer aldığı aranan kişilerin yurt dışına kaçmalarına yardımcı oldukları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.  İstanbul...

Jandarmadan sahtecilere operasyon

 

İhsan YALÇIN-İstanbul,()
İSTANBUL'DA sahte pasaport, kimlik, ehliyet ve belge düzenleyerek aralarında terör örgütü üyelerinin de yer aldığı aranan kişilerin yurt dışına kaçmalarına yardımcı oldukları iddia edilen 2 kişi tutuklandı. 
İstanbul İl Jandarma ekipleri, bazı kişilerin İstanbul'da terör örgütü mensupları başta olmak üzere hakkında arama kararı bulunan kişiler için sahte belge düzenlediği bilgisine ulaştı. Ekipler, geçtiğimiz günlerde Bakırköy'de matbaa olarak kullanılan adrese operasyon düzenledi. Matbaada yapılan aramada, çok sayıda sahte nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, çeşitli kurumlara ait ustalık belgeleri, özel güvenlik kartları ve üniversitelere ait güvenlik hologramları ile sahte belgelerin yapımında kullanılan makine ve baskı malzemesi ele geçirildi.
Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Aralarında terör örgütü üyelerinin de yer aldığı aranan kişilere sahte kimlik, pasaport ve belge düzenledikleri öne sürülen 2 şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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