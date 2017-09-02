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Jandarmadan Kurban Bayramı'nda huzur operasyonu

Serpil KIRKESER / İSTANBUL () - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'nca, Kurban Bayramı'nın huzur içerisinde geçmesini sağlamak maksadıyla Sarıyer'de huzur operasyonu yapıldı.Uyuşturucu kullandıkları tespit edilen şüphelilerin de aralarında...

Jandarmadan Kurban Bayramı'nda huzur operasyonu

Serpil KIRKESER / İSTANBUL () - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'nca, Kurban Bayramı'nın huzur içerisinde geçmesini sağlamak maksadıyla Sarıyer'de huzur operasyonu yapıldı.Uyuşturucu kullandıkları tespit edilen şüphelilerin de aralarında bulunduğu 50 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.Çok sayıda araca da cezai işlem uygulandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Asayiş Timleri, Motosikletli Asayiş Timleri, Trafik Timleri ve Narkotik Timleri ekipleri  31 Ağustos 2017 günü saat 21.30 - 23.59 saatleri arasında Sarıyer İlçesi Kilyos Mahallesi'nde lokanta, kafeterya, bar, otel ve pansiyon gibi umuma açık yaklaşık 100 işyerinde arama ve kontrol yaptı. İstanbul genelinde yapılan arama ve trafik uygulamalarında da binlerce kişinin  Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Uyuşturucu kullandıkları tespit edilen şüphelilerin de aralarında bulunduğu 50 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Çok sayıda araca da cezai işlem uygulandı.


(FOTOĞRAF) 

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