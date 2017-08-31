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Jandarmadan drone ve köpekli yol denetimi

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), () - MANİSA İl Jandarma Komutanlığı ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, İzmir-İstanbul karayolunun Akhisar girişinde Kurban Bayramı öncesinde yol denetimi yapıldı. Denetimlerde...

Jandarmadan drone ve köpekli yol denetimi

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), () - MANİSA İl Jandarma Komutanlığı ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, İzmir-İstanbul karayolunun Akhisar girişinde Kurban Bayramı öncesinde yol denetimi yapıldı.
Denetimlerde uyuşturucu operasyonları için özel eğitiler köpekleri ile havadan görüntüleme aracı 'drone' da kullanıldı. 300 metre kadar yükselebilen ve 6 kilometre mesafeye kadar giderek görüntü alabilen drone ile yapılan denetimlerde, sürücülerin hatalarının bariz bir şekilde tespit edilebildiği bildirildi. Denetimler sırasında durdurulan bir minibüste özel eğitimli narkotik köpekleri ile yapılan aramada, 16 yaşındaki A.Z.'nin üzerinde 2 gram esrar ele geçirildi. A.Z., gözaltına alındı. Jandarma yetkilileri, bayram tatili süresince denetimlerin süreceğini bildirdi. Jandarmanın bayram şekeri ve kolonya ikram ettiği sürücüler de uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

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