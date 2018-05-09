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Jandarmadan Drone'lu, akıllı gözlüklü, Mobil PTS'li denetim

JANDARMA ekipleri Şile Otoyolu'nda denetimdeydi; kontrollerde özel cihazlar ve yeni nesil sistemler kullanıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bugün sabah saatlerinde 2018 Yılı Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında,...

Jandarmadan Drone'lu, akıllı gözlüklü, Mobil PTS'li denetim
JANDARMA ekipleri Şile Otoyolu'nda denetimdeydi; kontrollerde özel cihazlar ve yeni nesil sistemler kullanıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bugün sabah saatlerinde 2018 Yılı Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, Şile Otoyolu'nda trafik denetimi yaptı. Denetimlerde Drone'lar ile kurallara uymayan sürücüler kontrol noktasına ulaşmadan önce havadan tespit edildi. 

MOBİL PLAKA TANIMA SİSTEMİ
Mobil Plaka Tanıma Sistemiyle sabit ve hareketli haldeki araçlar 5 saniye içerisinde sorgulandı. Haciz yakalamalı, çalıntı veya 'aranıyor' alarmı veren araçlar mobil cihazın bulunduğu yerden 300 metre uzaklıktaki trafik ve motosikletli asayiş timleri tarafından incelendi. 

AKILLI GÖZLÜK TAKBUL
Denetimlerde aranan kişilerin yakalanması, çalıntı, kayıp, haciz ihbarlı araçların ele geçirilmesi maksadıyla Takbul gözlükleri ile yeni nesil barkod okuyuculu kimlik ve sürücü belgesi sorgulama sistemi de kullanıldı.
Trafik kurallarına uymayan sürücülere para cezası kesilirken, kurallara uydukları tespit edilen sürücülere ise jandarma ekipleri tarafından trafik haftası anısına çeşitli hediyeler verildi.

FOTOĞRAF

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