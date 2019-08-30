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Jandarmada ifade verirken kalp krizinden öldü
MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, kavga ettiği komşusundan şikayetçi olmak için jandarma karakoluna giden Aydoğan Konuşkan (52), ifade verdiği sırada kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti. İddialara göre emekli işçi Aydoğan Konuşkan,...
GENEL 30.08.2019, 17:34
MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, kavga ettiği komşusundan şikayetçi olmak için jandarma karakoluna giden Aydoğan Konuşkan (52), ifade verdiği sırada kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.
İddialara göre emekli işçi Aydoğan Konuşkan, bugün saat 08.00 sıralarında, Hacırahmanlı Mahallesi'ndeki evinin önünde yan komşusu Ekrem Arslan (21) ile araç parkı nedeniyle kavga etti. Kavganın ardından da şikayetçi olmak için Saruhanlı İlçe Jandarma Karakolu'na gitti.
Şeker ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Konuşkan, ifade verdiği sırada fenalaştı. Jandarma, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Konuşkan, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı.
2 çocuk babası Aydoğan Konuşkan'ın cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Soruşturma başlatan jandarma, Konuşkan'ın kavga ettiği komşusu Ekrem Arslan'ın ifadesine başvurdu.
İddialara göre emekli işçi Aydoğan Konuşkan, bugün saat 08.00 sıralarında, Hacırahmanlı Mahallesi'ndeki evinin önünde yan komşusu Ekrem Arslan (21) ile araç parkı nedeniyle kavga etti. Kavganın ardından da şikayetçi olmak için Saruhanlı İlçe Jandarma Karakolu'na gitti.
Şeker ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Konuşkan, ifade verdiği sırada fenalaştı. Jandarma, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Konuşkan, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı.
2 çocuk babası Aydoğan Konuşkan'ın cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Soruşturma başlatan jandarma, Konuşkan'ın kavga ettiği komşusu Ekrem Arslan'ın ifadesine başvurdu.
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