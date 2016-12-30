Jandarma ve polis kardan adamlar

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de iki gündür yağan kar bugün etkisini yitirdi. Kent sakinleri değişik kardan adamlar yapıpı, fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. En çok kardan jandarma ve kardan çevik kuvvet fotoğrafları ilgi gördü.

Denizli'de kar yağışı iki gün etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimetreyi aşarken, kent merkezinde ise 20 santimetreyi geçti. Birçok kişi de kardan adamlar yaptı. Çeşit çeşit kardan adamlar yapanlar bunların fotoğraflarını da çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Fotoğraflar arasında en çok ilgiyi, üzerinde miğfer, hücum yeleği, çavuş rütbesi ve telsizi olan kardan jandarma ile kardan çevik kuvvet çekti.



FOTOĞRAFLI