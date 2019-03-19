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Jandarma ve öğrenciler birlikte fidan dikti

ÇORUM'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü nedeniyle asker ve öğrenciler bir araya gelip fidan dikti. Kentte, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü kapsamında, Orman İşletme Müdürlüğü'ne...

Jandarma ve öğrenciler birlikte fidan dikti
ÇORUM'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü nedeniyle asker ve öğrenciler bir araya gelip fidan dikti.
Kentte, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü kapsamında, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Çatak yolu üzerindeki alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğine askerlerin yanı sıra, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilere nasıl fidan dikileceğe konusunda uygulamalı eğitim verdi. Etkinliğe katılan öğrenciler, eğitimin ardından jandarma personeli ile birlikte 180 fidanı toprakla buluşturdu.
Etkinliğe katılan 6 yaşındaki ana sınıfı öğrencisi Büşra Yalçın  'Ağaç neden dikilir?' sorusuna "Ağaçlar öncelikle ormana fayda sağlıyor. Ağaçları kesmeyelim sulayıp büyütelim. Hatta ağaçların kurumuş dallarını da budayalım ve ağaçlarımız mutlu mutlu hep birlikte büyüsünler" yanıtını verdi.
'AĞAÇLAR ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİDİR'
Etkinliğe destek veren Emine Düşkün (50) ise "Ağaçlar çocuklarımızın geleceğidir. Depremi önler ve daha da pek çok faydası vardır" diyerek fidan dikiminin önemli olduğunu vurguladı.

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