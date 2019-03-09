Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde kadın cinayeti
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde...
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu

Jandarma timleri, kadınlara destek için Van Gölü'ne daldı

VAN İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Edremit Bot Timi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Van Gölü'ne dalış gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığı, 'Güçlü kadınlar güçlü yarınlar'...

Jandarma timleri, kadınlara destek için Van Gölü'ne daldı
VAN İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Edremit Bot Timi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Van Gölü'ne dalış gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığı, 'Güçlü kadınlar güçlü yarınlar' sloganıyla kadının toplumdaki yerine dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığının erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik çalışmalarına destek için, dün, İpekyolu Belediyesi'nde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Rahşan Fatma Akgül tarafından tasarlanan eserlerden oluşan 'Ben Daha Çocuğum' sergisi açıldı.
Bugün de Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Edremit Bot Timi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde, Van Gölü'ne dalış gerçekleştirildi. Dalış yapan ekipler su altında, 'Güçlü kadınlar güçlü yarınlar' ve '8 Mart Gününüz kutlu olsun' yazılı afiş açtı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328