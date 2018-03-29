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Jandarma pilotu, Sikorsky S-70'i ters döndürdü

JANDARMA Genel Komutanlığı'nın, ters yazılmış 'Zoru başarırız, imkânsız zaman alır' ifadeleri ile paylaştığı, Sikorsky S-70 tipi helikopterin ters dönme hareketi yaptığı fotoğraf, büyük beğeni topladı. Jandarma Genel Komutanlığı,...

Jandarma pilotu, Sikorsky S-70'i ters döndürdü
JANDARMA Genel Komutanlığı'nın, ters yazılmış 'Zoru başarırız, imkânsız zaman alır' ifadeleri ile paylaştığı, Sikorsky S-70 tipi helikopterin ters dönme hareketi yaptığı fotoğraf, büyük beğeni topladı.
Jandarma Genel Komutanlığı, bugün resmi Twitter hesabından, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün tarafından kullanılan Sikorsky S-70 tipi  helikopterin ters dönme hareketi yaptığı anın fotoğrafı yer aldı. Fotoğrafın üzerinde ise helikopter gibi ters yazılarla yazılan 'Zoru başarırız, imkânsız zaman alır' ifadesine yer verildi.
MÜHENDİSLER 'OLMAZ' DEDİ; TÜRK PİLOT YAPTI
Fotoğrafın hikâyesi de dikkat çekiyor. 1990 yılında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine giren Sikorsky S-70 tipi helikopterlerin teslimatı sırasında Amerikalı Sikorsky firmasının mühendisleri, helikopterin ters dönme hareketini yapamayacağı uyarısında bulunuyor. TSK'ya gelen helikopteri inceleyen Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Türk pilotlar ise Sikorsky S-70'in ters dönme hareketini yapabileceğini söylüyor. Konu, helikopter modelini çizen Amerikalı mühendislerle Türk pilotlar arasında iddialaşmaya kadar gidiyor. Ardından, üst makamlardan izin alan Jandarma Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün, boş ağırlığı 5 bin 347 kilogram olan Sikorsky S-70 ile ters dönme hareketini yapıyor.

FOTOĞRAFLI

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