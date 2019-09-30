banner314

banner325

Son Dakika

Jandarma motosikleti, sünnet aracı oldu

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, Burak (7) ve Ahmet Efe Akar (10) kardeşlerin isteğini geri çevirmeyen jandarma yetkilileri, trafik ekibinde yer alan 2 motosikleti sünnet çocuklarına tahsis etti. Kordon Mahallesi'nde yaşayan Hafize- Kenan Akar...

GENEL 30.09.2019, 13:40
Jandarma motosikleti, sünnet aracı oldu
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, Burak (7) ve Ahmet Efe Akar (10) kardeşlerin isteğini geri çevirmeyen jandarma yetkilileri, trafik ekibinde yer alan 2 motosikleti sünnet çocuklarına tahsis etti.
Kordon Mahallesi'nde yaşayan Hafize- Kenan Akar çiftinin çocukları Burak Akar ve Ahmet Efe Akar için sünnet düğünü düzenlendi. Kenan Akar, etkinlik öncesi, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen'i ziyaret etti. Baba Akar, çocuklarının jandarmayı çok sevdiğini belirtip, ekipleri sünnet  davet etti. Bunun üzerine sünnet düğününe katılım için 2 jandarma trafik ekibi görevlendirildi. Düğüne katılan jandarma trafik motorize ekipleri, mahallede kurum hakkında bilgilendirme de yaptı. Ekipler, sünnet çocuklarını motosikletlere bindirip, Kordon, Köseali, Yeşilkavak ve Beylikli mahallelerini konvoy eşliğinde gezdirdi. Jandarma ekipleri, Akar ailesine 'hayırlı olsun' dileklerini iletip, düğünden ayrıldı. Baba Kenan Akar, çocuklarının jandarmayı çok sevdiğini, katılım göstermelerinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 30 Eylül 2019
İmsak 05:28
Güneş 06:53
Öğle 12:59
İkindi 16:17
Akşam 18:55
Yatsı 20:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 5 5
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Balıkesirspor 6 10
6. Keçiörengücü 6 10
7. Osmanlıspor 6 10
8. Adana Demirspor 5 9
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. West Ham 7 12
5. Tottenham 7 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2