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Jandarma, minik öğrencileri ağırladı

BURSA İl Jandarma Komutanlığı, Keles’in kırsal Sorgun Mahallesi’ndeki ilkokulun öğrencilerini ağırladı. Sömestir tatili öncesinde Sorgun İlkokulu’na giden jandarmalar, okulun bakıma muhtaç olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri bir...

Jandarma, minik öğrencileri ağırladı
BURSA İl Jandarma Komutanlığı, Keles’in kırsal Sorgun Mahallesi’ndeki ilkokulun öğrencilerini ağırladı.
Sömestir tatili öncesinde Sorgun İlkokulu’na giden jandarmalar, okulun bakıma muhtaç olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri bir gecede okuldaki tahtaları, sıra ve masaları değiştirerek, duvarları onarıp boyadı ve öğrenciler karnelerini askerlerin onardığı yeni sınıflarında aldı. Askerlerle kar topu da oynayan öğrenciler hiç görmedikleri Bursa’yı görüp gezmek isteklerini dile getirdi.
Öğrencilerin bu isteklerini unutmayan Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çocukları kente davet ederek gönüllerince bir gün geçirmelerini sağladı. Öğrencileri kışlada Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ve beraberindeki heyet karşıladı. Şeref salonundaki fotoğraf çekiminin ardından minik öğrenciler hep bir ağızdan ‘Gündoğdu’ marşını söyledi. Jandarmanın kullandığı helikopteri yakından inceleme fırsatı bulan ve ilk defa helikoptere binen öğrenciler pilot koltuğuna geçerek bol bol fotoğraf çektirdi. Birlikte yenilen yemeğin ardından ilk defa Hayvanat Bahçesi'ni de gezen öğrenciler, ardından lunaparkta da doyasıya eğlendi.

FOTOĞRAFLI

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