banner314

banner325

Son Dakika

Jandarma, köye ölçüm için gelmiş

GENEL 31.01.2020, 16:32
Jandarma, köye ölçüm için gelmiş
ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde, görüştüğü 14 yaşındaki kızın ailesinin cinsel taciz suçlaması üzerine gözaltına alınıp serbest bırakılan Hasan D.'nin (22), iddiaya göre korkup intihar etmesine neden olan jandarma ekibinin köye, savcılığın talimatıyla 2 ev arasındaki mesafeyi ölçmek için geldiği ortaya çıktı. Hasan D., gözyaşları arasında toprağa verilirken, şikayetçi olan ve evlerinin camları taşlanarak kırılan aile, köyü terk etti.
Olay, dün saat 12.30 sıralarında Gelendost'a bağlı Çaltı Köyü'nde meydana geldi. Adı açıklanmayan 14 yaşındaki kızın ailesi, Hasan D.'den cinsel taciz iddiasıyla şikayetçi oldu. Bunun üzerine Hasan D., geçen çarşamba günü savcılık talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınıp, Yalvaç Adliyesi'ne götürüldü. İfadesi alındıktan sonra da serbest bırakıldı.
Dün evde olduğu sırada köye jandarma geldiğini gören Hasan D., iddiaya göre yanındakilere, "Beni tutuklamaya geldiler" diyerek, av tüfeğini göğsüne ateşledi. Hasan D.'yi ambulansla Gelendost Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yolda kalbi duran Hasan D., acil serviste yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.
ANNENİN FERYADI: 'OĞLUMU YAKTILAR'
Bu sabah erken saatlerde ailesi tarafından Yalvaç Devlet Hastanesi morgundan alınan Hasan D.'nin cenazesi, babaevine getirildi. Bu sırada anne Asiye D., oğlunun tabutuna sarılarak, ağıtlar yaktı. "Oğlumu yaktılar" diye feryat eden anne, köy meydanında kılınacak cenaze namazı öncesi tabutun önüne geçti. Annenin yakınları tarafından uzaklaştırılmasının ardından cenaze namazı kılınan genç, köy mezarlığında toprağa verildi.  Ayakta durmakta zorlanan baba Osman D. ise taziyeleri kabul etti.
'BİZ BİRŞEY BİLMİYORUZ Kİ NE ANLATALIM?'
Çok üzgün olduklarını söyleyen Hasan D.'nin dayısı Hüsnü Öğüt, "Biz hiç bir şey bilmiyoruz. Ne diye şikayet edildi, ne ifade verdi? Neden intihar etti? Hiç bir şeyden haberimiz yok. Çok üzgünüz. Avukata verdik. Dosyayı incelesin, baksın, ne olmuş ne gitmiş sonra öğreneceğiz" diye konuştu.
JANDARMA 2 EVİN ARASINI ÖLÇMEYE GELMİŞ
Köy Muhtarı Ramazan Seyhan ise Y.Ö.'nün, olaydan birkaç gün önce kızına yönelik cinsel taciz iddiası ile Yalvaç Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu, bunun üzerine Hasan D.'nin ifadesi alınıp serbest bırakıldığını anlattı. Seyhan, şöyle konuştu:
“Jandarma ilk geldiği gün ben il merkezindeydim. Jandarma beni aradı. Ben de köyden birini, evi göstermeleri konusunda görevlendirdim. O gün Hasan'ı almış Yalvaç'a götürmüşler. Sonra serbest kalmış. Perşembe günü jandarma ekipleri köye geldi. Jandarma, savcılığın isteği doğrultusunda kızın evi ile Hasan D.'ın evi arasındaki mesafeyi ölçmek üzere araçla eve doğru gitti. Ben de sobayı yakmak için muhtarlığa geçtim. Telefon geldi, Hasan'ın kendisini vurduğu söylendi. Hemen eve gittim. Kanlar içinde yatıyordu. Nabzına baktım attığını görünce bir battaniye istedim. Jandarma aracına koyduk.  Yolda ambulansla karşılaştık ve yaralıyı ona aktardık. Ancak durumu çok kötüydü. Duran kalbini çalıştırmak için çok uğraştılar ama olmadı. Çok üzgünüz. Jandarmanın herhangi bir kusuru yok. Arabadan dahi inmediler. Çocuk sanırım kendisini almaya geldiklerini sanıp korktu. Yazık oldu."
EVLERİ TAŞLANDI
Genç hakkında suç duyurusunda bulunan aile ile Hasan D.'nin ailesinin akraba olduğu öğrenildi. Bir grup ise, şikayetçi ailenin evlerinin camlarını taşladı. Ailenin köyü terk ettiği belirtildi.

Yorumlar (0)
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 31 Ocak 2020
İmsak 06:41
Güneş 08:09
Öğle 13:23
İkindi 16:02
Akşam 18:26
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Fenerbahçe 19 37
3. Başakşehir 19 36
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 19 30
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 19 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 19 18
15. Antalyaspor 19 17
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 19 34
3. Bursaspor 19 33
4. Keçiörengücü 19 29
5. Adana Demirspor 19 28
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 19 28
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Fatih Karagümrük 19 24
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 19 14
17. Boluspor 19 14
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 24 70
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 24 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 46
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Getafe 21 36
5. Atletico Madrid 21 36
6. Real Sociedad 21 34
7. Valencia 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Osasuna 21 28
11. Granada 21 27
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 21 22
17. Mallorca 21 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 21 15
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3