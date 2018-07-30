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Jandarma kamu hastanelerinde görev almaya başladı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SON yıllarda sağlık alanında şiddetin önüne geçebilmek İçişleri Bakanlığı tarafından artık hastane polislerinin yanı sıra jandarma da görev yapmaya başladı. Samsun'da 3 kamu hastanesinde jandarmalar görev aldı. Ülke...

Jandarma kamu hastanelerinde görev almaya başladı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SON yıllarda sağlık alanında şiddetin önüne geçebilmek İçişleri Bakanlığı tarafından artık hastane polislerinin yanı sıra jandarma da görev yapmaya başladı. Samsun'da 3 kamu hastanesinde jandarmalar görev aldı.
Ülke genelinde son yıllarda sağlıkta yaşanan şiddet ve saldırıların önlenmesi için bir dizi önleyici tedbirler alınmaya başladı.İçişleri Bakanlığı tarafından artık kamu hastanelerinde görevli hastane polislerinin yanı sıra polis ile birlikte jandarma da görevlendirildi. Samsun'da başlayan uygulamada Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde jandarma personelleri polis memurları ile görev alıyor. Hastane polislerinin yanında 1 rütbeli jandarma personeli ile 1 er görev yapıyor. Herhangi şiddet olayınında jandarma personeli polisle birlikte hareket ederek duruma müdahale edecek.

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