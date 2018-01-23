Jandarma, inci kefalini koruyor

VAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'ın simgesi haline gelen inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 506 olaya müdahale edilirken, 297 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:"İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı tarafından 2013-17 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde gerçekleştirilen denetimlerde 506 olaya müdahale edilirken, 37 serpme ağ, 750 kilo 986 gram İnci Kefali balığı, 21 bin 692 metre ağ, 5 tekne, 2 bin 705 metre misina ağı ele geçirirken, kaçak avcılık yapan kişilere yönelik toplam 508 bin 876 lira idari para cezası uygulandı. 297 kişi hakkında işlemler yapılırken, 2018 yılında da İnci kefali neslinin korunmasına yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edilecektir."

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