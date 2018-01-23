mersin escort bayan bodrum escort bayan
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Zeytin Dalı Harekatı 4'üncü günde; Türk tankları, 'zırh delici' toplarla vuruyor
Türk tankları, 'zırh delici' toplarla...
Hizmetliye, 5 kız öğrenciye tacizden 50 yıl hapis cezası
5 kız öğrenciye tacizden 50...
Küresel ve bölgesel gelişmelerle dolar 3.80 liranın altında
Dolar 3.80 liranın altında
Türk savaş uçakları Afrin'deki PYD mevzilerini vuruyor
Türk savaş uçakları Afrin'deki PYD...

Jandarma, inci kefalini koruyor

VAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'ın simgesi haline gelen inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 506 olaya müdahale edilirken, 297 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.  Jandarma Komutanlığı...

Jandarma, inci kefalini koruyor
VAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'ın simgesi haline gelen inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 506 olaya müdahale edilirken, 297 kişi hakkında cezai işlem yapıldı. 
Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:
"İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı tarafından 2013-17 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde gerçekleştirilen denetimlerde 506 olaya müdahale edilirken, 37 serpme ağ, 750 kilo 986 gram İnci Kefali balığı, 21 bin 692 metre ağ, 5 tekne, 2 bin 705 metre misina ağı ele geçirirken, kaçak avcılık yapan kişilere yönelik toplam 508 bin 876 lira idari para cezası uygulandı. 297 kişi hakkında işlemler yapılırken, 2018 yılında da İnci kefali neslinin korunmasına yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edilecektir."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314