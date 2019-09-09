Son Dakika
Jandarma, helikopter ile havadan trafik denetimi yaptı
ÇANAKKALE'de jandarma tarafından helikopter ile havadan destek verilerek gerçekleştirilen denetimde, 7 araç trafikten men edildi, 10 araç sürücüsüne toplam 6 bin 158 TL para cezası kesildi. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince,...
GENEL 09.09.2019, 12:21
ÇANAKKALE'de jandarma tarafından helikopter ile havadan destek verilerek gerçekleştirilen denetimde, 7 araç trafikten men edildi, 10 araç sürücüsüne toplam 6 bin 158 TL para cezası kesildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kirazlı, Güzelyalı, Bayramiç-Çan Yolu girişi ve Ezine-Bayramiç yol kontrol noktasında helikopter ile trafik denetimi yapıldı. Denetimde, Mİ-17 genel maksat helikopteri ile sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme yapan, uygunsuz şerit değiştiren ağır taşıtlar, makas atan, hatalı sollama, yakın takip, karayolunda duraklama ve park eden araçlar tespit edilerek, kontrol nektalarındaki ekiplere bildirildi.
184 aracın denetlendiği uygulamada 7 araç trafikten men edildi, 10 araç sürücüsüne toplam 6 bin 158 TL para cezası uygulandı.
Jandarma denetin sırasında sürücüleri, emniyetli sürüş için mola vermenin önemini anlatarak, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kirazlı, Güzelyalı, Bayramiç-Çan Yolu girişi ve Ezine-Bayramiç yol kontrol noktasında helikopter ile trafik denetimi yapıldı. Denetimde, Mİ-17 genel maksat helikopteri ile sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme yapan, uygunsuz şerit değiştiren ağır taşıtlar, makas atan, hatalı sollama, yakın takip, karayolunda duraklama ve park eden araçlar tespit edilerek, kontrol nektalarındaki ekiplere bildirildi.
184 aracın denetlendiği uygulamada 7 araç trafikten men edildi, 10 araç sürücüsüne toplam 6 bin 158 TL para cezası uygulandı.
Jandarma denetin sırasında sürücüleri, emniyetli sürüş için mola vermenin önemini anlatarak, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
26°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
|İmsak
|05:03
|Güneş
|06:31
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:42
|Akşam
|19:32
|Yatsı
|20:55
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0