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jandarma Genel Komutanlığı'ndan ineğin sahibine ceza yazılmasına ilişkin açıklama

JANDARMA Genel Komutanlığı, Kayseri'nin Sarız ilçesinde ineği karayoluna çıkan besici Duran Altunç'a (52), 108 lira para cezası uygulanmasına ilişkin medyada yer alan haberler üzerine açıklama yaptı. Kamuoyunda olumsuz algıyı ortadan...

GENEL 08.12.2019, 22:49
jandarma Genel Komutanlığı'ndan ineğin sahibine ceza yazılmasına ilişkin açıklama
JANDARMA Genel Komutanlığı, Kayseri'nin Sarız ilçesinde ineği karayoluna çıkan besici Duran Altunç'a (52), 108 lira para cezası uygulanmasına ilişkin medyada yer alan haberler üzerine açıklama yaptı. Kamuoyunda olumsuz algıyı ortadan kaldırmak amacıyla yapılan açıklamada, karayolu ile köy yollarında başıboş bırakılan hayvanların neden olduğu kazalarda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve binlerce kişinin yaralandığı ifade edilerek, ineğin sahibine Karayolları Trafik Kanunu 69/1 maddesi uyarınca ceza yazıldığı belirtildi. 
Kayseri'nin Sarız ilçesinde karayolunda trafiği tehlikeye düşüren ve kulak küpe numarasından tespit edilen ineğin sahibine 108 lira para cezası kesilmesi ile ilgili medyada yer alan haberler üzerine Jandarma Genel Komutanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, ceza yazılan kişinin beyanları neticesinde kamuoyunda oluşacak yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve meydana gelebilecek olumsuz algıyı ortadan kaldırmak maksadıyla basın açıklaması yapma ihtiyacı duyulduğu ifade edildi. 
'USULE UYGUN DAVRANILDI'
Konu ile ilgili yapılan incelemede 14 Kasım 2019 tarihinde, Kayseri Jandarma Komutanlığına bağlı Sarız Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Trafik Tim Komutanlığınca Karapınar-Çavdar yolunda başıboş bulunan ineğin karayolu güvenliğini tehlikeye attığı tespit edildiği ve karayolunun güvenli hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Başıboş ineğin küpe numarasından yola çıkılarak tespit edilen hayvanın sahibi hakkında Karayolları Trafik Kanunu 69/1 maddesinde düzenlenen 'Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde; zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak, binek hayvanları ve sürüler ile elle sürülen araçları trafik kurallarına uymadan sevk ve idare etmek veya ettirmek, başıboş bırakmak' hükmünün ihlali nedeniyle Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenerek usulüne uygun olarak tebligat yapılmıştır." denildi. 
'İKİ YILDA BAŞIBOŞ HAYVANLARIN YOL AÇTIĞI KAZALARDA 13 KİŞİ ÖLDÜ'
​Açıklamada, 2018 ve2019 yıllarında karayollarında başıboş ve kontrolsüz bırakılan hayvanların yol açtığı kazalar hakkında istatistik bilgi de paylaşıldı. Bu nedenle meydana gelen 1821 kazada 13 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 bin 110 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Bu kazalarda büyük miktarda hasar da meydana geldi.
'2018'DE 90, 2019'DA 208 VATANDAŞA BENZER CEZAİ İŞLEM UYGULANDI'
Açıklamada Sarız'da uygulanan cezai işlemin ilk olmadığı belirtilerek, "Türkiye genelinde Jandarma Trafik sorumluluk alanında, Karayolları Trafik Kanunu 69/1 maddesi (Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak…) uyarınca 2018 yılında (90), 2019 yılında (208) vatandaşa benzer cezai işlem uygulanmıştır" denildi. 
Ayrıca, son iki yıl içinde Sarız Jandarma sorumluluk bölgesinde özellikle öğrenci servislerinin de yoğun olarak kullanıldığı köy yollarında, başıboş bırakılan hayvanların neden olduğu 6 trafik kazası meydana geldiği ve bu kazalarda 7 kişinin yaralandığı kaydedildi. Açıklamanın son bölümünde ise şu ifadeler yer aldı:
"Yukarıda çıkarılan istatistiki veriler, karayolu ve civarında hayvanlarını başıboş bırakan ve kulak küpe numaraları ile kimliği tespit edilen hayvan sahibinin, karayolu üzerinde seyir halinde bulunan vatandaşlarımızın malını, canını ve aynı zamanda trafik güvenliğini ne kadar tehlikeye attığını somut olarak ortaya koymakta olup, yüksek disiplin ve görev anlayışıyla vazifesini layıkıyla yerine getiren Jandarma Trafik Timinin ilgili mevzuat çerçevesinde uyguladığı cezanın haklı ve gerekliliğini de açıkça göstermektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

 

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