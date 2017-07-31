ANKARA () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in katılımıyla Jandarma Genel Komutanlığı'nda rütbe terfi töreni düzenlendi.
(FOTOĞRAF)
ANKARA () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in katılımıyla Jandarma Genel Komutanlığı'nda rütbe terfi töreni düzenlendi. (FOTOĞRAF)
31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:44
ANKARA () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in katılımıyla Jandarma Genel Komutanlığı'nda rütbe terfi töreni düzenlendi.
(FOTOĞRAF)
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