Jandarma Genel Komutanı, Müşterek Görev Merkezi'nde

İslahiye'deki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne helikopterle gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 'Zeytin Dalı Harekâtı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin Afrin bölgesinde, meskûn mahal operasyonlarını yürüten jandarma ve polis özel harekât timleri ile güvenlik korucularıyla bir araya geldi. Burada bulunan jandarma ve polis özel harekâtçılara ve güvenlik görevlilerine hitaben konuşan Orgeneral Çetin, özel harekâtçılarla birlikte yemek yedikten sonra yine helikopter ile merkezden ayrılarak Hatay sınır bölgesine harekât etti.
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