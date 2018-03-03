Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Jandarma Genel Komutanı, Müşterek Görev Merkezi'nde

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Suriye'nin Afrin bölgesinde 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında meskûn mahal operasyonuna katılan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 'Müşterek Görev Merkezi'nde konuşlu olan jandarma ve polis...

Jandarma Genel Komutanı, Müşterek Görev Merkezi'nde
JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Suriye'nin Afrin bölgesinde 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında meskûn mahal operasyonuna katılan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 'Müşterek Görev Merkezi'nde konuşlu olan jandarma ve polis özel harekât timleri ile güvenlik korucularını ziyaret etti.
İslahiye'deki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne helikopterle gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 'Zeytin Dalı Harekâtı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin Afrin bölgesinde, meskûn mahal operasyonlarını yürüten jandarma ve polis özel harekât timleri ile güvenlik korucularıyla bir araya geldi. Burada bulunan jandarma ve polis özel harekâtçılara ve güvenlik görevlilerine hitaben konuşan Orgeneral Çetin, özel harekâtçılarla birlikte yemek yedikten sonra yine helikopter ile merkezden ayrılarak Hatay sınır bölgesine harekât etti.
FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314