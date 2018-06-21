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Jandarma Genel Komutanı Çetin Ordu'da

JANDARMA Genel Komutanı Orgenaral Arif Çetin Ordu'ya geldi. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birliklere teftiş ve denetlemede bulunmak üzere Ordu'ya gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret...

Jandarma Genel Komutanı Çetin Ordu'da
JANDARMA Genel Komutanı Orgenaral Arif Çetin Ordu'ya geldi.
Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birliklere teftiş ve denetlemede bulunmak üzere Ordu'ya gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti.
Beraberinde Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Genel Sekreter Albay Hilmi Atabay, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve Ordu İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer ile birlikte Ordu Valiliği’ne gelen Orgeneral Çetin, Valilik binası önünde Vali Seddar Yavuz tarafından karşılandı.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’i Valilikte ağırlamaktan onur duyduğunu belirten Vali Seddar Yavuz, "Değerli komutanımızla bölgemizdeki güvenlik durumunu değerlendirme fırsatımız olacak. İlimizin güvenliği konusunda önemli çalışmalarda bulunan Sayın Paşamıza ve kıymetli ekibine teşekkür ederim” dedi.
Ordu’da bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, “Kadim şehir, huzur şehri Ordu’da bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Ordu ilimizin huzuruna daha fazla huzur katmak için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Yeter ki, buradaki vatandaşlarımız daha huzurlu ve mutlu olsunlar” diye konuştu.

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