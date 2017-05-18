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Jandarma'dan Guinness Rekoru

ANKARA, () - JANDARMA Teşkilatı'nın 178’nci Kuruluş Yıldönümü ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bugün saat 11.00’da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu'nda, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı...

Jandarma'dan Guinness Rekoru

ANKARA, () - JANDARMA Teşkilatı'nın 178’nci Kuruluş Yıldönümü ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bugün saat 11.00’da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu'nda, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı personel ve aileleri, Subay ve Astsubay adayı öğrenciler ile erbaş ve erleri, yazar Ömer Gürdal’ın 'Ayyıldız Ruhu' isimli kitabını okuyarak, 'Bir Yazarın Kitap Dinletisine En Fazla Sayıda Okur Katılımı' rekor denemesini gerçekleştirdi. Daha önceden 5.406 katılımlı olan rekor, 5.754 kişinin katılımıyla başarılı bir şekilde kırılırken , faaliyet Guinness tarafından da onaylanarak resmiyet kazandı. Buna göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde yapılan faaliyet '2017 Yılı Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı. Okunan kitapların, okuyucular tarafından imzalandığı ve farklı illerinde öğrenim gören gençlere Jandarma Genel Komutanlığının bir armağanı olarak gönderileceği belirtildi.

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