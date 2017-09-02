James Bond'la ünlenen Varda'ya ilgi devam ediyor

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, () - JAMES Bond'un serisinin son filmi Skyfall'un 15 dakikasının çekildiği Adana'da, hareketli görüntülerde görünen Karaisalı İlçesi'ne bağlı Hacıkırı Mahallesi'ndeki 105 yıllık Varda Köprüsü'ne yerli turistler selfie çekmek için geliyorlar.

Adana kent merkezine 58 kilometre uzakta bulunan görüntüsü ve yapım öyküsü ilginç olan Varda Köprüsü, yöre halkı tarafından 'Alman Köprüsü' olarakta anılıyor. 1907 yılında yapımına başlanan Varda Köprüsü'nün inşaatı 5 yıl sürdü. Alman ve Avusturyalılar tarafından yaptırılan 172 metre uzunluğundaki köprü, İstanbul-Bağdat-Hicaz demiryolu hattını tamamlıyor. Yerden yüksekliği 99 metre olan kemerli kargir viyadük olarak geçen köprünün yapımında o dönemde yöre halkı işçi olarak çalışmış. Teknolojik cihazların kullanmadığı inşaatta o dönemde çok sayıda mühendis ve işçi yaşamını yitirdi. Köprü yapılırken üst kısımda çalışan işçilerin makara sistemi ile aşağıya malzeme indirirken çalışan arkadaşlarını uyarmak için, 'vardı ha' diye bağırmaları zamanla bu kullanılan kelimenin kısalarak 'Varda' ya dönüşmesine neden olmuş.

007 JAMES BOND'LA ÜNLENDİ

Varda Köprüsü 2012 yılında çekilen 007 James Bond-Skyfall filminde bazı aksiyon sahnelerinde gösterildi. Dünya çapında ünlenen Varda Köprüsü, filmdeki sahnelerin ardından hala büyük ilgi görüyor. Sarp kayalık alana gelenler, köprüyü arkalarına alıp selfie yapıp sosyal medyada paylaşıyor.



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