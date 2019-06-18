Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

İZTO üyeleri, işe motosikletleriyle gitti

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) 54. Lastik, Akümülatör ve Motorsiklet Grubu üyeleri, 17 Haziran 'Dünya Motosikletle İşe Gitme Günü' nedeniyle bu sabah iş yerlerine motosikletleriyle gitti. İzmir gibi büyük kentlerin en büyük sorunlarından...

İZTO üyeleri, işe motosikletleriyle gitti
İZMİR Ticaret Odası (İZTO) 54. Lastik, Akümülatör ve Motorsiklet Grubu üyeleri, 17 Haziran 'Dünya Motosikletle İşe Gitme Günü' nedeniyle bu sabah iş yerlerine motosikletleriyle gitti. İzmir gibi büyük kentlerin en büyük sorunlarından birinin trafik sıkışıklığı olduğuna dikkat çeken İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, motosikletlerin artık bir ulaşım aracı olarak kent trafiğinde büyük ölçüde yer aldığını, tüm araç kullanıcılarının motosiklet sürücülerine karşı duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.
1992 yılından bu yana her yıl haziran ayının üçüncü haftasına denk gelen ilk pazartesi günü, tüm motosiklet tutkunlarının işe motosikletleriyle gitmesini teşvik etmek amacıyla 'İşe Motosikletle Gitme Günü' (Ride To Work) olarak kutlanıyor. Bu kapsamda İZTO 54. Meslek Grubu üyeleri de bugün iş yerlerine motosiklet ile gitti. Tüm araç sürücülerinin trafikte motosiklet kullanıcıları olduğunu unutmamaları gerektiğini belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, şunları söyledi:
"İnsanların ulaşımdaki davranışları, birbirleriyle trafikte kurduğu ilişkiler kent kültürünün en önemli göstergelerinden biri. Bu konuda da saygı anahtar kelime. Trafikte tüm araç sürücülerinin birbirlerine ve yayalara olan saygısı, daha güvenli, daha huzurlu kentler için atılan ilk ve en önemli adım. O nedenle tüm araç sürücülerini, motosiklet tutkunlarına karşı trafikte saygı göstermeye davet ediyoruz. Motosiklet tutkunlarının da güvenli sürüş eğitimlerine büyük önem verdiklerini, motosikletlerin bir hız aracı değil, ulaşım aracı olduğu bilinciyle hareket ettiklerini görmek kentimiz adına çok güzel ve sevindirici."
AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK
Alsancak Vapur İskelesi önünde toplanan motosiklet tutkunları adına açıklama yapan İZTO  Meclis Üyesi Hasan Gürkan Bıyıklı da  "Motosiklet kullanıcıları adına farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir etkinliği gerçekleştirdik. İzmir'de motosiklet kullanımı epey yaygın. Ancak, yüzden fazla motosikletle tek bir noktada buluşup, İzmir trafiğini olumsuz etkilememek adına bugünkü etkinlikte görev paylaşımı yaparak katılımcı sayımızı biraz az tuttuk. Çünkü asıl amacımız motosiklet sürücüleri adına bir farkındalık yaratmak. Araç ve motosiklet sürücülerinin birbirlerine olan saygısını pekiştirmek. Araç ve motosiklet sürücülerine önce kendi güvenlikleri, sonra çevrelerinin güvenliğini düşünmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328