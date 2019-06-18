İZTO üyeleri, işe motosikletleriyle gitti

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) 54. Lastik, Akümülatör ve Motorsiklet Grubu üyeleri, 17 Haziran 'Dünya Motosikletle İşe Gitme Günü' nedeniyle bu sabah iş yerlerine motosikletleriyle gitti. İzmir gibi büyük kentlerin en büyük sorunlarından birinin trafik sıkışıklığı olduğuna dikkat çeken İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, motosikletlerin artık bir ulaşım aracı olarak kent trafiğinde büyük ölçüde yer aldığını, tüm araç kullanıcılarının motosiklet sürücülerine karşı duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.

1992 yılından bu yana her yıl haziran ayının üçüncü haftasına denk gelen ilk pazartesi günü, tüm motosiklet tutkunlarının işe motosikletleriyle gitmesini teşvik etmek amacıyla 'İşe Motosikletle Gitme Günü' (Ride To Work) olarak kutlanıyor. Bu kapsamda İZTO 54. Meslek Grubu üyeleri de bugün iş yerlerine motosiklet ile gitti. Tüm araç sürücülerinin trafikte motosiklet kullanıcıları olduğunu unutmamaları gerektiğini belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, şunları söyledi:

"İnsanların ulaşımdaki davranışları, birbirleriyle trafikte kurduğu ilişkiler kent kültürünün en önemli göstergelerinden biri. Bu konuda da saygı anahtar kelime. Trafikte tüm araç sürücülerinin birbirlerine ve yayalara olan saygısı, daha güvenli, daha huzurlu kentler için atılan ilk ve en önemli adım. O nedenle tüm araç sürücülerini, motosiklet tutkunlarına karşı trafikte saygı göstermeye davet ediyoruz. Motosiklet tutkunlarının da güvenli sürüş eğitimlerine büyük önem verdiklerini, motosikletlerin bir hız aracı değil, ulaşım aracı olduğu bilinciyle hareket ettiklerini görmek kentimiz adına çok güzel ve sevindirici."

AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK

Alsancak Vapur İskelesi önünde toplanan motosiklet tutkunları adına açıklama yapan İZTO Meclis Üyesi Hasan Gürkan Bıyıklı da "Motosiklet kullanıcıları adına farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir etkinliği gerçekleştirdik. İzmir'de motosiklet kullanımı epey yaygın. Ancak, yüzden fazla motosikletle tek bir noktada buluşup, İzmir trafiğini olumsuz etkilememek adına bugünkü etkinlikte görev paylaşımı yaparak katılımcı sayımızı biraz az tuttuk. Çünkü asıl amacımız motosiklet sürücüleri adına bir farkındalık yaratmak. Araç ve motosiklet sürücülerinin birbirlerine olan saygısını pekiştirmek. Araç ve motosiklet sürücülerine önce kendi güvenlikleri, sonra çevrelerinin güvenliğini düşünmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.



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