İZTO Başkanlığı'na iş adamı Zeki Yöndem de talip oldu

İZMİRLİ iş adamı Zeki Yöndem, nisan ayında yapılacak İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Yöndem, "Ben eleştirilemeyen değil erişilen kişi olacağım" dedi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkanı Mahmut Özgener'in aday olduğu İZTO seçimlerinde ikinci başkan adayı Kemalpaşa Sanayici ve İş Adamları Derneği (KESİAD) Başkanı Zeki Yöndem oldu. İZTO meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla Tarihi Havagazı Fabrikası'nda bir toplantı düzenleyen Yöndem, başkan adaylığını açıkladı. İZTO'yu hak ettiği noktalara getirmek için büyük ve doğru projelerle yola çıktığını söyleyen Yöndem 25 yıllık yapıya karşı değişim ve şeffaf yönetim ilkesi ile İzmir'in ticaretine çağ atlatmak istediğini belirtti. İZTO'da yapılan son seçimde sandığa katılım oranının yüzde 20'yi geçmediğini ifade eden Yöndem, şunları söyledi:"Gelin, siz değerli üyelerimizin yoğun katılımı ile seçmen iradesini gösterelim. Yeni yönetici kadromuzla yepyeni bir ses ve nefes olmak istiyoruz. Çeyrek asırdır devam eden kalıplaşmış ve alışkanlık halini almış eski yönetimi genç bir nefesle yeni yüzyıla birlikte taşıyalım. 25 yıllık statükocu yönetimin kentimizin, üyelerimizin güncel ihtiyaçlarına çözüm getiremeyen köhneleşmiş anlayışlarına karşı artık değişim zamanı diyoruz. İZTO'yu yurtdışına turistik seyahatlerden öte yurtdışından tüccar, iş adamı getiren seyahatlere geçirmeyi hedefliyoruz.""ELEŞTİRİLEMEYEN DEĞİL ERİŞİLEN KİŞİ OLACAĞIM"İzmir'i Türkiye'nin parlayan yıldızı, finans ve turizm merkezi yapmak için projeler üreteceklerini dile getiren Zeki Yöndem, İzmir'de genç işsizlik oranının çok fazla olduğunu savunarak bu iş gücünü harekete geçireceklerini ifade etti. İzmir'in tarım havzası olması, verimli toprakları ve turizm potansiyelinin bulunması ile farklı bir konumda olduğunu anlatan Yöndem, denizi, limanı, uluslararası havalimanı varlığı ile İzmir'in çok hızlı yol alabileceğini kaydetti. Yöndem, "İzmir'i daha ileri ekonomik seviyeye çıkartmak için İzmir İstanbul Otoyolu, İzmir Ankara Hızlı Tren Hattı, Çandarlı Limanı ve İzmir Körfez Geçiş Projesi gibi yatırımların tamamlanması İzmir'de daha çok uluslararası fuar ve kongre düzenlenmesi İzmir'den yurtdışına ana merkezlere ulaşım bağlantılarının arttırılması ve nitelikli iş gücüne daha fazla iş sahası açılması gerekmektedir. Yeter ki omuz omuza olalım. Ben eleştirilemeyen değil erişilen kişi olacağım" dedi.FOTOĞRAFZEKİ YÖNDEM KİMDİR?İstanbul Sultanahmet Ticaret Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversite eğitimini o dönemlerdeki siyasi karışıklık yüzünden yarıda bırakıp iş hayatına atılan Zeki Yöndem, 1979-1982 yılları arasında Demirören Holding'de çalıştı. 1982 yılında kardeşleriyle birlikte EKO Endüstri şirketini kuran Yöndem, 1998 yılında iş yaşamını İstanbul'dan İzmir'e taşıdı. 2009 yılından itibaren ikinci kuşağın firmaya katılması ile firmada aile anayasasının oluşumuna öncülük etti. 2001 yılında KESİAD'ın kuruluşundan günümüze kadar olan süreçte tüm dönem başkanları ile çalışarak aktif üyelik yaptı. Halen 2016-2018 dönemi KESİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devam ettirmektedir. Aynı zamanda İzmir İran İş Adamları Derneği'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Yat ve Tekne İmalatçıları Derneği üyesidir. İZTO Başkan Adayı 58 yaşındaki Zeki Yöndem, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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