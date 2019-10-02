İznik’te 2 bin 500 yıllık surda çökme

BURSA’nın İznik ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday olan tarihi İznik Surları’nda çökme meydana geldi. İznik Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu, çöken surda gerekli incelemenin yapıldığını, raporun ardından onarım çalışmasına başlanacağını söyledi.

İznik’in dört bir yanını kaplayan ve Roma döneminden kalan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday 2 bin 500 yıllık surların bir bölümünde çökme meydana geldi. Burç kısmında ise derin çatlaklar oluştu. Konuya ilişkin konuşan İznik Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu, çöken surda, gerekli incelemelerin uzman ekipler tarafından yapıldığını belirterek, 'Surlar hakkında genel bir rapor düzenledik. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Laboratuvar Müdürlüğü ve Rölöve Anıtlar Müdürlüğü'ne teslim ettik. Bursa Büyükşehir Belediyesi zaten diğer surlarda onarım çalışması yapıyor. İnsallah gelecek olan raporlardan sonra buranın da onarım çalışmasına dahil olmasını bekliyoruz" dedi.

'KENDİ ELLERİMİZLE YIKIYORUZ'

Roma ve Bizans tarihiyle ilgilenen Nakkaş Yalçın Öztürk, surların çökmesiyle ilgili olarak, ''Diyarbakır ve İstanbul’dan sonra en büyük surlara sahibiz. Ama surlarımızı yerle bir ediyoruz. Kendi ellerimizle yıkıyoruz. Ettiğimiz tahribatın yanında surun duvarları yazı ve dolu slogan dolu. Ateşler yakılmış. Bunun çözümü ve önlemi olmalıdır" dedi.



